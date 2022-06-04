مدافع تشيلسي السابق يخضع لجراحة في القلب

يخضع البرازيلي أليكس مدافع تشيلسي السابق لعملية جراحية في القلب لإزالة 4 شرايين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أليكس تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى في البرازيل.

ونشر نادي سانتوس البرازيلي فيديو يظهر فيه اللاعب ليطمئن الجمهور على حالته الصحية، ويؤكد أنه لم يتعرض لنوبة قلبية كما ذكرت بعض الصحف.

وأنه سيخضع للجراحة لإزالة 4 شرايين مسدودة، على أن يبقى في المستشفى لعدة أيام للاطمئنان أكثر على صحته.

أليكس البالغ من العمر 39 عاما بدأ مسيرته الكروية في سانتوس البرازيلي، قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في عام 2004.

وفاز مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الدرع الخيرية.

وخرج للإعارة لمدة 3 مواسم لعبها مع آيندهوفن الهولندي، قبل أن يرحل عن تشيلسي في 2012 وينضم لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم ميلان الإيطالي.

واعتزل أليكس في عام 2016 بعد نهاية مسيرته مع ميلان.