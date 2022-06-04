كرة سلة - بمشاركة إسماعيل أحمد.. بيروت يهزم الرياضي في سلسلة نهائي الدوري اللبناني

فاز فريق بيروت لكرة السلة على الرياضي في المباراة الثالثة التي جمعتهما ضمن سلسلة نهائي الدوري اللبناني لكرة السلة للمحترفين.

وخسر فريق الرياضي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري إسماعيل أحمد، لاعب منتخب مصر السابق بنتيجة 71-57.

وبذلك يحقق فريق بيروت أول فوز له في سلسلة نهائي الدوري اللبناني، بعدما انتصر الرياضي في أول مباراتين.

وتصبح نتيجة السلسلة الآن تقدم الرياضي 2-1 في عدد المباريات.

وشهدت المباراة السابقة في النهائي أحداث شغب من الجمهور وإلقاء الشماريخ داخل أرض الملعب، ما تسبب في توقف اللعب ومن ثم انسحاب نادي بيروت من المواجهة.

ويقام نهائي الدوري اللبناني من سلسلة 7 مباريات، من يفوز بـ4 منها يتوج باللقب.

إسماعيل أحمد البالغ من العمر 45 عاما لعب لنادي الرياضي اللبناني ثلاث مرات الأولى في عام 2000، والثانية من 2004 وحتى 2017، والثالثة من 2018 وحتى 2020.

ثم انضم مرة رابعة للنادي قبل أسابيع بعد رحيله من الاتحاد السكندري عقب نهائي الموسم في مصر بخسارة الدوري أمام الأهلي.