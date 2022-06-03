التشكيل - هازارد يقود بلجيكا.. وديباي أساسي مع هولندا

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 20:28

كتب : FilGoal

هازارد

ويواجه المنتخب البلجيكي منافسه الهولندي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد يعد الغائب الأبرز عن تشكيل المنتخب البلجيكي بسبب الإصابة ويعوضه سيمون مينيوليه

فيما يعول لويس فان خال المدير الفني للمنتخب الهولندي على ممفيس ديباي صانع ألعاب برشلونة لقيادة هجوم الطواحين.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالآتي:

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: توبي ألديرفايرلد – ديدريك بوياتا – يان فيرتونخن

خط الوسط: توماس مونييه – كيفن دي بروين – أكسيل فيتسل – تيموتي كاستاني

الهجوم: هانز فاناكين – روميلو لوكاكو – إيدين هازارد

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فيما جاء تشكيل منتخب هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: جاسبر سيليسين

خط الدفاع: جورين تيمبر – فيرجيل فان دايك – ناثان أكي

خط الوسط: دينزل دومفريس – ستيفن برجيس – دافي كلاسن – فرينكي دي يونج – داني بليند

خط الهجوم: ستيفن بيرخفاين – ممفيس ديباي

يذكر أن منتخب بولندا حقق الفوز على ويلز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

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