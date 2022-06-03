مواعيد مباريات الجمعة 3-6-2022 والقنوات الناقلة.. كوت ديفوار في تصفيات إفريقيا ولقاءات قوية أوروبية

تستكمل تصفيات أمم إفريقيا ودوري الأمم الأوروبية ومباريات ودية ضمن أبرز لقاءات اليوم.

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 والقنوات الناقلة. (من هنا)

تصفيات أمم إفريقيا

يواجه كوت ديفوار نظيره زامبيا في الساعة التاسعة مساءً على قناة بي إن سبورتس 3.

فيما تستضيف جزر القمر منتخب ليسوتو في الساعة الثالثة عصرا.

دوري الأمم الأوروبية

تفتتح بلجبكا مشوارها في المسابقة أمام هولندا الساعة 08:45 مساءً.

وتواجه فرنسا الدنمارك في تمام 08:45 مساءً على بي إن سبورتس بريميوم 1.

بينما تلعب النمسا ضد كرواتيا في الساعة 08:45 مساءً.

مباريات ودية

ويقابل منتخب المكسيك نظيره أوروجواي في الساعة الرابعة عصرا.

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