مجدي يعقوب: تنظيم بطولة الجونة مثالي.. وأعجبتني مباراة الشوربجي

أشاد السير مجدي يعقوب جرّاح القلب العالمي، بتنظيم بطولة الجونة للاسكواش.

وفاجأ يعقوب الجميع بحضوره خلال منافسات نصف النهائي التي شهدتها بطولة الجونة مساء الخميس.

وصرّح يعقوب عبر محطة أون تايم سبورتس: "أنا سعيد لوجود حدث مماثل في مصر، إنه شيء مذهل بالنسبة لي".

وأضاف: "التنظيم رائع ولا يمكن أن يكون أفضل من ذلك".

وأشار: "إنها المرة الأولى التي أحضر فيها هنا".

وأتم: "لقد أعجبتني المباراة الثانية" في إشارة إلى الصدام الذي جمع محمد الشوربجي بالنيوزيلندي بول كول وانتهى بانتصار الأخير بعد أكثر من 100 دقيقة من التنافس.

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وعرفت بطولة الجونة تأهل كول لمواجهة مصطفى عسل في نهائي الرجال، فيما تأهلت نوران جوهر لمواجهة هانيا الحمامي في منافسات السيدات.

وستشهد البطولة بطلًا جديدًا في فئتي الرجال والسيدات، إذ لم يسبق للرباعي التتويج بلقب الجونة.



































































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