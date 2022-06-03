اسكواش – في حضور مجدي يعقوب.. بطل جديد منتظر لبطولة الجونة في السيدات والرجال

تأهل المصري مصطفى عسل إلى نهائي بطولة الجونة للاسكواش، بفوزه على مواطنه علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تقدّم عسل بشوطين بواقع 11-4 و11-6، لكن فرج لاعب وادي دجلة قلّص الفارق وفاز بالشوط الثالث بنتيجة 11-6، قبل أن يحسم عسل المباراة ويفوز بالشوط الرابع 11-6.

ويلتقي عسل في المباراة النهائية مع النيوزيلندي بول كول المصنف الأول -قبل البطولة- الذي تغلّب بدوره على محمد الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ملحمية امتدت لـ 109 دقائق.

الشوربجي تقدّم في الشوط الأول بنتيجة 11-9، قبل أن يعادل كول النتيجة بـ 11-9 أيضًا في الشوط الثاني.

ثم عاد الشوربجي للتقدم وفاز بالشوط الثالث بنتيجة 11-9، لكن كول انتفض في الشوط الرابع وعادل النتيجة وفاز 11-1.

الشوط الخامس شهد أحداث غير عادية عندما تقدّم كول بنتيجة 9-6، ليعترض الشوربجي على قرارات الحكم بشراسة، مما كلفه فقدان نقطتين جزائيتين متتاليتين بسبب الاعتراض وبالتالي خسارة المباراة.

وصرّح كول بعد المباراة: "من المؤسف ما حدث، تمنيت لو انتهت المباراة بشكل مختلف، لم أستمتع بالانتصار كما يجب".

وستشهد بطولة الجونة بطلًا جديدًا، إذ لم يسبق لـ عسل أو كول التتويج باللقب.

وفي منافسات السيدات، تأهلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة إلى النهائي بفوزها على نور الطيب 3-1.

وفازت جوهر في مباراة امتدت لـ 65 دقيقة بواقع 11-7، 13-11، 4-11، 11-1.

وتلتقي جوهر في المباراة النهائية مع هانيا الحمامي زميلتها في وادي دجلة التي تغلّبت على نور الشربيني بنتيجة 3-1.

الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا انتصرت بواقع 11-6، 5-11، 14-12، 11-6.

ومثلما الحال في منافسات الرجال، فستشهد منافسات السيدات بطلة جديدة، إذ لم يسبق لـ جوهر والحمامي التتويج باللقب.

وشهدت الدور نصف النهائي حضور السير مجدي يعقوب جرّاح القلب العالمي.

وتُلعَب المباراتان النهائيتان لفئتي الرجال والسيدات اليوم الجمعة في ختام المنافسات.



































































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