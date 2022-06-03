محامي اللاعبين: الجزيري له مستحقات ولم يقدم شكوى ضد الزمالك.. وهذا وضع النقاز

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 00:39

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - معاذ الحناوي - غزل المحلة

نفى التونسي أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك وجود أي مشكلة بين اللاعب وبين ناديه.

وقال بن ميم في تصريحاته لقناة إم بي سي مصر: "الجزيري لم يقدم أي شكوى ضد نادي الزمالك. اللاعب يسير وفقا لتعليمات الإدارة والمدربين".

وأضاف "اللاعب له مستحقات لدى الزمالك، ولكن لم يتم رفع شكوى أو حتى إرسال إنذار".

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ورفض بن ميم الكشف عن قيمة المستحقات أو عدد الأشهر المتأخرة في راتب المهاجم التونسي.

أما عن استمرار الجزيري في صفوف الزمالك من عدمه أوضح "اللاعب لديه عقد مع النادي، وإذا كان الزمالك متمسكا ببقائه فلا مشكلة".

وعن العروض التاحة أمام اللاعب قال بن ميم: "الاحترام قائم. حين يكون هناك شيء رسمي نعرضه على النادي أولا ولن نناقش شيئا بدون موافقته. هذا مجرد كلام وليس عروض رسمية حتى الآن".

وبالانتقال إلى مسألة حمدي النقاز الذي قضى الموسم في صفوف أهلي جدة بصورة مؤقتة نظرا لحرمان الزمالك من قيد اللاعبين قال: "تم إنهاء الارتباط بين النقاز والأهلي، وسيعود لتفعيل عقده مع الزمالك الذي من المفترض أن يبدأ في الأول من يوليو".

وعن حصوله على قيمة العقد البالغة 800 ألف إذا لم يستمر مع الزمالك أوضح بن ميم "إذا لم يكن الزمالك بحاجة للاعب ولن يعول عليه سنرى ما سيحدث، سواء كان فسخ العقد أو البيع أو إعارة اللاعب لفريق آخر، كلها أمور مطروحة للنقاش".

وأخيرا عن فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك السابق ولاعب الدحيل القطري حاليا، رفض بن ميم الكشف عن مستقبله قائلا: "أنا وفرجاني أصدقاء ولست وكيله وبالتالي لا يمكنني منح موقف لا أملك عنه معلومة. لا يمكنني الحديث احتراما للجميع ولهذه الصداقة".

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