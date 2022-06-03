أحمد عاطف: ألعب في منتخب مصر ولو حارس مرمى.. أتعلم من تجارب الآخرين

الجمعة، 03 يونيو 2022 - 00:23

كتب : FilGoal

الزمالك - فيوتشر

قال أحمد عاطف مهاجم فيوتشر ومنتخب مصر إن الانضمام لقائمة الفراعنة شرف كبير مؤكدا أنه يوافق على اللعب في أي مركز حتى ولو كحارس مرمى.

أحمد عاطف

النادي : فيوتشر

وتحدث أحمد عاطف لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: " لم أشعر بالغربة وسط اللاعبين وفي منتخب مصر تلعب حتى كحارس مرمى التواجد في القائمة شرف كبير وسعيد بانضمامي له".

وشدد "وهذه البداية وليس سقف طموحي التوقف هنا بل الاستمرار".

أخبار متعلقة
ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بـ كأس العالم الجزيري يسجل في مستهل مشوار تونس في تصفيات أمم إفريقيا أمام غينيا الإستوائية بحضور رونالدو متأخرا ورصاصة هورتا.. البرتغال تعود بالتعادل من أراضي إسبانيا

وأكمل "كل يوم أتعلم وأحاول التطور وكل تركيزي في مسيرتي وأن أصبح أفضل وأتعلم من تجارب الآخرين وأحاول تكرار الإيجابيات وتلاشي السلبيات".

وأتم احمد عاطف تصريحاته "أتمنى إسعاد الجمهور وشعور الانضمام للمنتخب لا يوصف لقد سجدت شكرا فور علمي بالاستدعاء الخاص بي".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا الأحد المقبل في استاد القاهرة في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

اقرأ أيضا

أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك

محمد صلاح يتحدث عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

فيفا يغرم الأهلي 300 ألف جنيه إسترليني

من الدوري إلى الدرجة الثالثة في 7 سنوات.. أزمة ألعاب دمنهور

أحمد عاطف منتخب مصر مصر
نرشح لكم
طبيب المنتخب يكشف فرص لحاق الشناوي بمواجهة إثيوبيا مران المنتخب – مشاركة صلاح.. وتدريبات بدنية إيجابية مسحة محمد الشناوي في منتخب مصر طرح تذاكر لقاء مصر وغينيا بركات: نريد الفوز بـ أمم إفريقيا والتأهل لـ كأس العالم.. والآن نبدأ بداية جديدة إيهاب جلال: قرارتي في المنتخب لن تتأثر بأي ضغوط.. ولاعبي الأهلي والزمالك سيشاركون ضد كوريا مران المنتخب - انضمام لاعبي الأهلي وأحمد حمدي وصول محمد صلاح إلى مصر.. وموعد انضمامه للمنتخب
أخر الأخبار
رئيس اتحاد السلة يكشف عقوبة توقيع لاعب لناديين في الوقت ذاته ويؤكد: لا شكوى بشأن أنس أسامة 32 دقيقة | كرة سلة
طبيب المنتخب يكشف فرص لحاق الشناوي بمواجهة إثيوبيا 38 دقيقة | منتخب مصر
محامي اللاعبين: الجزيري له مستحقات ولم يقدم شكوى ضد الزمالك.. وهذا وضع النقاز ساعة | الكرة المصرية
أحمد عاطف: ألعب في منتخب مصر ولو حارس مرمى.. أتعلم من تجارب الآخرين ساعة | منتخب مصر
ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بـ كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
الجزيري يسجل في مستهل مشوار تونس في تصفيات أمم إفريقيا أمام غينيا الإستوائية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بحضور رونالدو متأخرا ورصاصة هورتا.. البرتغال تعود بالتعادل من أراضي إسبانيا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مران المنتخب – مشاركة صلاح.. وتدريبات بدنية 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا