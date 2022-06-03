أحمد عاطف: ألعب في منتخب مصر ولو حارس مرمى.. أتعلم من تجارب الآخرين

قال أحمد عاطف مهاجم فيوتشر ومنتخب مصر إن الانضمام لقائمة الفراعنة شرف كبير مؤكدا أنه يوافق على اللعب في أي مركز حتى ولو كحارس مرمى.

أحمد عاطف النادي : فيوتشر

وتحدث أحمد عاطف لقناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: " لم أشعر بالغربة وسط اللاعبين وفي منتخب مصر تلعب حتى كحارس مرمى التواجد في القائمة شرف كبير وسعيد بانضمامي له".

وشدد "وهذه البداية وليس سقف طموحي التوقف هنا بل الاستمرار".

وأكمل "كل يوم أتعلم وأحاول التطور وكل تركيزي في مسيرتي وأن أصبح أفضل وأتعلم من تجارب الآخرين وأحاول تكرار الإيجابيات وتلاشي السلبيات".

وأتم احمد عاطف تصريحاته "أتمنى إسعاد الجمهور وشعور الانضمام للمنتخب لا يوصف لقد سجدت شكرا فور علمي بالاستدعاء الخاص بي".

ويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا الأحد المقبل في استاد القاهرة في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

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