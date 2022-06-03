ميسي: الأرجنتين ليست مرشحة للفوز بـ كأس العالم

يرى الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان أن منتخب بلاده ليس مرشحا لنيل لقب كأس العالم المقبل في قطر.

وأضاف منتخب الأرجنتين لقبا جديدا لخزائنه بعد الفوز على إيطاليا بنتيجة 3-0 في مباراة "النهائي" أو "فيناليسما" والتي تجمع بطلي قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

وقال ميسي عقب الفوز في تصريحات نشرتها "ماركا" الإسبانية: "ما عشناه هنا كان جميلا، كنا نعلم أنها ستكون مباراة جيدة".

وواصل: "نستمر في النمو، وهذا ما نبحث عنه، نعمل يوما بعد يوم من أجل المزيد من التحسن".

وتابع "مازلنا نقول أننا لسنا أفضل المرشحين للتتويج ببطولة كأس العالم، لكننا سنخوض معركة ضد أي شخص، لأن هذا الفريق مليء بالأمل ولديه أهداف واضحة".

وأتم "يجب أن نستمر في التحسن، أمامنا الآن مباريات هامة في سبتمبر، نحتاج إلى العمل من أجل الوصول إلى أفضل طريقة ممكنة في ظهورنا الأول في كأس العالم".

ورفع ليونيل ميسي رصيده من الألقاب مع الأرجنتين إلى لقبين، ليصبح عدد ألقاب ميسي في مسيرته إلى 40.

ويواصل منتخب الأرجنتين 32 مباراة على التوالي دون خسارة منذ السقوط أمام البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

اقرأ أيضا

أنس أسامة يوضح لـ في الجول حقيقة فيديو تجديده لـ الزمالك

محمد صلاح يتحدث عن خسارة لقب دوري أبطال أوروبا

فيفا يغرم الأهلي 300 ألف جنيه إسترليني

من الدوري إلى الدرجة الثالثة في 7 سنوات.. أزمة ألعاب دمنهور