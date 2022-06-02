بحضور رونالدو متأخرا ورصاصة هورتا.. البرتغال تعود بالتعادل من أراضي إسبانيا

الخميس، 02 يونيو 2022 - 23:05

كتب : FilGoal

هدف ريكاردو هورتا في إسبانيا

تعادل منتخب البرتغال مع مضيفه منتخب إسبانيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينيتو فيمارين ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

سجل ألفارو موراتا هدف إسبانيا في الدقيقة 25، فيما تعادل البديل ريكاردو هورتا في الدقيقة 82.

تقدم الماتادور

البداية أتت بتسديدة من رافاييل لياو مرت فوق العارضة في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 25 سجل ألفارو موراتا الهدف الأول من مرتدة مثالية بدأها جافي إلى بابلو سارابيا، الذي مرر بدوره نحو موراتا ليسجل.

وحاول كارلس سولير إضافة الثاني في الدقيقة 29 بتسديدة تصدى لها الحارس دييجو كوستا.

وفي الدقيقة 34 أهدر أندريه سيلفا فرصة التعادل بكرة جاورت القائم، فيما سدد سارابيا ركلة حرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 41.

عندما أتى رونالدو

مع بداية الشوط الثاني دفع فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال بروبن نيفيز بدلا من جواو موتينيو.

وفي الدقيقة 59 سدد لياو من انفراد ولكن تصدى له أوناي سيمون.

وأخيرا أتت اللحظة المنتظرة، وحل كريستيانو رونالدو وجونسالو جيديش بدلا من أوتافيو وأندري سيلفا.

على الناحية الأخرى دفع لويس إنريكي مدرب إسبانيا بالثنائي كوكي وداني أولمو بدلا من كارلس سولير وفيران توريس.

وحاول موراتا بكرة في الدقيقة 65 مرت بجوار القائم، وهي تسديدته الأخيرة حيث حل راؤول دي توماس بدلا منه.

رصاصة التعادل

استمرت التبديلات حيث حل ريكاردو هورتا بدلا من رافاييل لياو في الدقيقة 72، فيما حاول بابلو سارابيا بكرة مرت بجوار القائم.

على الناحية الأخرى دفع إنريكي ببديل جديد هو ماركوس يورينتي بدلا من جافي، وعلى الجانب الآخر أتى ماتيوس نونيز بدلا من برونو فيرنانديز.

وأخيرا سجل هورتا هدف التعادل في الدقيقة 82، بعد تمريرة حاسمة من جواو كانسيلو.

وكاد جوردي ألبا أن يستعيد الانتصار بمتابعة أمام المرمى الخالي في الدقيقة 87، ولكن رأسيته جاورت القائم.

وتستمر منافسات المجموعة، التي شهدت فوز التشيك على سويسرا بهدفين مقابل هدف وحيد.

منتخب إسبانيا منتخب البرتغال دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
بعد كارثة اللحظة الأخيرة.. قذيفة مدوية تضع قدما لـ إيبار في نهائي الملحق الإسباني انتهت في دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (1) - (1) البرتغال.. التعادل التشكيل - رونالدو لن يبدأ مواجهة إسبانيا.. وإنريكي يتسلح بـ توريس وموراتا ساري مستمر في قيادة لاتسيو حتى 2025 مولر عن ليفاندوفسكي: أتذكر رغبة ريبيري في الذهاب لـ ريال مدريد أيضا.. والنادي أهم من اللاعبين جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت جنابري يرفض التعليق على مستقبله.. ويتحدث عن موقف ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
تونس تستهل مشوارها في تصفيات أمم إفريقيا برباعية أمام غينيا الإستوائية 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
بحضور رونالدو متأخرا ورصاصة هورتا.. البرتغال تعود بالتعادل من أراضي إسبانيا 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران المنتخب – مشاركة صلاح.. وتدريبات بدنية ساعة | منتخب مصر
بعد كارثة اللحظة الأخيرة.. قذيفة مدوية تضع قدما لـ إيبار في نهائي الملحق الإسباني ساعة | الكرة الأوروبية
إيجابية مسحة محمد الشناوي في منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
كرة طائرة – الزمالك يعلن ضم رباعي سيدات الأهلي 2 ساعة | رياضات أخرى
مران الزمالك – غياب إسلام جابر.. ومباراة ودية قبل مواجهة الداخلية 2 ساعة | الكرة المصرية
بيراميدز يواجه اتحاد جدة في السعودية 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 كواليس مفاوضات صلاح وليفربول - راتب مفاجئ ومدة التعاقد.. ورغبة الاستمرار في إنجلترا