بحضور رونالدو متأخرا ورصاصة هورتا.. البرتغال تعود بالتعادل من أراضي إسبانيا

تعادل منتخب البرتغال مع مضيفه منتخب إسبانيا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب بينيتو فيمارين ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات في دوري الأمم الأوروبية.

سجل ألفارو موراتا هدف إسبانيا في الدقيقة 25، فيما تعادل البديل ريكاردو هورتا في الدقيقة 82.

تقدم الماتادور

البداية أتت بتسديدة من رافاييل لياو مرت فوق العارضة في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 25 سجل ألفارو موراتا الهدف الأول من مرتدة مثالية بدأها جافي إلى بابلو سارابيا، الذي مرر بدوره نحو موراتا ليسجل.

وحاول كارلس سولير إضافة الثاني في الدقيقة 29 بتسديدة تصدى لها الحارس دييجو كوستا.

وفي الدقيقة 34 أهدر أندريه سيلفا فرصة التعادل بكرة جاورت القائم، فيما سدد سارابيا ركلة حرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 41.

عندما أتى رونالدو

مع بداية الشوط الثاني دفع فيرناندو سانتوس مدرب البرتغال بروبن نيفيز بدلا من جواو موتينيو.

وفي الدقيقة 59 سدد لياو من انفراد ولكن تصدى له أوناي سيمون.

وأخيرا أتت اللحظة المنتظرة، وحل كريستيانو رونالدو وجونسالو جيديش بدلا من أوتافيو وأندري سيلفا.

على الناحية الأخرى دفع لويس إنريكي مدرب إسبانيا بالثنائي كوكي وداني أولمو بدلا من كارلس سولير وفيران توريس.

وحاول موراتا بكرة في الدقيقة 65 مرت بجوار القائم، وهي تسديدته الأخيرة حيث حل راؤول دي توماس بدلا منه.

رصاصة التعادل

استمرت التبديلات حيث حل ريكاردو هورتا بدلا من رافاييل لياو في الدقيقة 72، فيما حاول بابلو سارابيا بكرة مرت بجوار القائم.

على الناحية الأخرى دفع إنريكي ببديل جديد هو ماركوس يورينتي بدلا من جافي، وعلى الجانب الآخر أتى ماتيوس نونيز بدلا من برونو فيرنانديز.

وأخيرا سجل هورتا هدف التعادل في الدقيقة 82، بعد تمريرة حاسمة من جواو كانسيلو.

وكاد جوردي ألبا أن يستعيد الانتصار بمتابعة أمام المرمى الخالي في الدقيقة 87، ولكن رأسيته جاورت القائم.

وتستمر منافسات المجموعة، التي شهدت فوز التشيك على سويسرا بهدفين مقابل هدف وحيد.