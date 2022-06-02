بعد كارثة اللحظة الأخيرة.. قذيفة مدوية تضع قدما لـ إيبار في نهائي الملحق الإسباني

الخميس، 02 يونيو 2022 - 21:59

كتب : FilGoal

إيبار - جيرونا - الدوري الإسباني

حسم إيبار ذهاب نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإسباني بالفوز على جيرونا بهدف دون رد.

وسجل أجير أكيكس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 من عمر اللقاء.

سيناريو جنوني وصل به إيبار إلى هذه المرحلة بعدما كان في طريقه للتتويج بالمسابقة حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع لمباراة ألكوركون في آخر جولة، لكنه تلقى هدفا قاتلا خسر به المباراة، ليتراجع إلى المركز الثالث ويقفز ألميريا إلى الصدارة لكن يبدو أنه أصبح قريبا من لملمة شتات نفسه.

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وبهذه النتيجة، أصبح جيرونا على مقربة من خسارة الملحق للمرة الثالثة على التوالي.

وستكون مباراة الإياب على ملعب بلدية إيبوروا يوم 5 يونيو المقبل حاسمة لهوية المتأهل للمباراة النهائية.

والفائز من المواجهة سيلتقي الفائز من لقاء دربي جزر الكناري في النهائي والتي حسم تيرينفي مباراة الذهاب على لاس بالماس.

على الجانب الآخر، حسم فريقي ألميريا وبلد الوليد تأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني بسيناريو دراماتيكي تم حسمه في اللحظات الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وتأهل ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى لأول مرة منذ موسم 2014/2015 وبعد موسمين من الفشل في التأهل من خلال الملحق النهائي.

وعاد بلد الوليد إلى دوري الدرجة الأولى بعد موسم واحد فقط من هبوطه.

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