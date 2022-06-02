إيجابية مسحة محمد الشناوي في منتخب مصر

أعلن منتخب مصر اليوم الخميس إيجابية عينة المسحة التي سُحبت من محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة.

محمد الشناوي النادي : الأهلي مصر

وأشار اتحاد الكرة في بيانه إلى أنه تم إجراء مسحتين جديدتين للشناوي وكليهما جاءت نتائجهما إيجابية.

ولم يشارك الشناوي في التدريبات وفقا لبيان اتحاد الكرة وتم عزل الحارس في فندق الإقامة.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة غينيا الأحد المقبل في استاد القاهرة في أولى جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

ويضم منتخب مصر بين صفوفه في حراسة المرمى كل من الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمود جاد.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منافسه إثيوبيا في التاسع من شهر يونيو الجاري.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

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