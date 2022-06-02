بيراميدز يواجه اتحاد جدة في السعودية

يستعد بيراميدز لخوض مباراة ودية أمام اتحاد جدة في مدينة جدة بالسعودية خلال الفترة المقبلة.

واتفقت إدارة نادي بيراميدز بشكل رسمي مع الاتحاد السعودي بشأن إقامة مباراة ودية تجمع بين الفريقين الاثنين المقبل، في أولى لقاءات الفريق الودية خلال فترة التوقف.

وتغادر بعثة نادي بيراميدز فجر الأحد، القاهرة في طريقها إلى مدينة جدة على أن تخوض اللقاء الودي الهام في اليوم التالي بملعب نادي الاتحاد.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات بيراميدز لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز وبطولتي كأس مصر، حيث يستأنف الفريق مواجهاته بلقاء إيسترن كومباني في الدوري في الـ 22 من يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة خلال 21 مباراة.

بينما يحتل الاتحاد حاليا وصافة ترتيب الدوري السعودي بالتساوى مع المتصدر فريق الهلال برصيد 61 نقطة.

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