انتهت في دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (1) - (1) البرتغال.. التعادل

يقدم لكم FilGoal.com في أولى جولات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال.

للتعرف على تشكيل الفريقين من هنا

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نهاية المباراة

ق 87 جوردي ألبا يهدر أمام المرمى الخالي!

ق 82 جووووووووول التعادل.. ريكاردو هورتا ينقذ البرتغال في الدقيقة 82 بعد تمريرة من كانسيلو

ق 81 ماتيوس نونيز بدلا من برونو فيرنانديز

ق 81 ماركوس يورينتي بدلا من جافي

ق 73 بابلو سارابيا يسدد والكرة تمر بجوار القائم

ق72 ريكاردو هورتا بدلا من رافاييل لياو

ق 70 راؤول دي توماس بدلا من ألفارو موراتا

ق 65 ألفارو موراتا يسدد ولكن بجوار القائم

ق 62 كوكي وداني أولمو بدلا من كارلس سولير وفيران توريس

ق 62 كريستيانو رونالدو وجونسالو جيديش بدلا من أوتافيو وأندري سيلفا

ق 59 لياو ينفرد ويسدد ولكن أوناي سيمون يتصدى

ق 46 روبن نيفيز بدلا من جواو موتينيو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 41 سارابيا يسدد ركلة حرة تمر فوق العارضة

ق 34 أندري سيلفا يضيع التعادل بتسديدة تمر بجوار القائم

ق 29 سولير يسدد ولكن الحارس يتصدى

ق 25 جوووووووول ألفارو موراتا يسجل الهدف الأول.. مرتدة إسبانية مثالية تنتهي بتمريرة من بابلو سارابيا إلى موراتا الذي سجل

ق 18 رافاييل لياو يسدد فوق العارضة

بداية المباراة