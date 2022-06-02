انتهت في دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا (1) - (1) البرتغال.. التعادل
الخميس، 02 يونيو 2022 - 20:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com في أولى جولات المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والبرتغال.
للتعرف على تشكيل الفريقين من هنا
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نهاية المباراة
ق 87 جوردي ألبا يهدر أمام المرمى الخالي!
ق 82 جووووووووول التعادل.. ريكاردو هورتا ينقذ البرتغال في الدقيقة 82 بعد تمريرة من كانسيلو
ق 81 ماتيوس نونيز بدلا من برونو فيرنانديز
ق 81 ماركوس يورينتي بدلا من جافي
ق 73 بابلو سارابيا يسدد والكرة تمر بجوار القائم
ق72 ريكاردو هورتا بدلا من رافاييل لياو
ق 70 راؤول دي توماس بدلا من ألفارو موراتا
ق 65 ألفارو موراتا يسدد ولكن بجوار القائم
ق 62 كوكي وداني أولمو بدلا من كارلس سولير وفيران توريس
ق 62 كريستيانو رونالدو وجونسالو جيديش بدلا من أوتافيو وأندري سيلفا
ق 59 لياو ينفرد ويسدد ولكن أوناي سيمون يتصدى
ق 46 روبن نيفيز بدلا من جواو موتينيو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41 سارابيا يسدد ركلة حرة تمر فوق العارضة
ق 34 أندري سيلفا يضيع التعادل بتسديدة تمر بجوار القائم
ق 29 سولير يسدد ولكن الحارس يتصدى
ق 25 جوووووووول ألفارو موراتا يسجل الهدف الأول.. مرتدة إسبانية مثالية تنتهي بتمريرة من بابلو سارابيا إلى موراتا الذي سجل
ق 18 رافاييل لياو يسدد فوق العارضة
بداية المباراة