ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت

الخميس، 02 يونيو 2022 - 15:06

كتب : FilGoal

أليسكاندر لاكازيت - أرسنال

اقترب نادي أولمبيك ليون من استعادة مهاجمه السابق ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال هذا الصيف.

تعاقد لاكازيت مع أرسنال انتهى بنهاية موسم 2021-2022 ولم يتفق الطرفان على تمديد التعاقد.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي ليون نجح في إقناع مهاجمه السابق بالعودة للنادي بعد خمسة مواسم مع أرسنال عقب نهاية عقده.

أخبار متعلقة
الفوز الأكبر.. البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية بخماسية خروج لاعب ليفربول من معسكر إنجلترا بسبب فيروس كورونا جنابري يرفض التعليق على مستقبله.. ويتحدث عن موقف ليفاندوفسكي ريال مدريد يضم أنطونيو روديجر

وأوضح التقرير أن الإعلان عن الصفقة أصبح وشيكا.

من جهته، أبلغ لاكازيت ناديه الإنجليزي بعرض ليون.

ومن المتوقع ألا يمدد أرسنال تعاقده مع لازكايت الذي شارك في 36 مباراة بالموسم الماضي، سجل 6 أهداف.

بشكل عام، شارك الفرنسي مع المدفعجية في 206 مباريات وسجل 71 هدفا.

وتوج لاكازيت البالغ من العمر 31 عاما بلقبين مع أرسنال.

ألكسندر لاكازيت أرسنال ليون
نرشح لكم
جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة جنابري يرفض التعليق على مستقبله.. ويتحدث عن موقف ليفاندوفسكي لاوتارو يتحدث عن مستقبله بعد العروض الإنجليزية رقم قياسي تاريخي ولقب جديد.. الأرجنتين تتفوق على إيطاليا بثلاثية في "النهائي" المباراة الأولى منذ الحرب.. أوكرانيا إلى نهائي ملحق بثلاثية على اسكتلندا انتهت - إيطاليا (0) (3) الأرجنتين.. اللقب للتانجو بولندا تفوز على ويلز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية تشكيل إيطاليا - كيليني وبونوتشي يقودان الدفاع.. وبيلوتي في الهجوم ضد الأرجنتين
أخر الأخبار
جورج جيسوس مديرا فنيا لـ فناربخشة 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت ساعة | الكرة الأوروبية
الفوز الأكبر.. البرازيل تقسو على كوريا الجنوبية بخماسية ساعة | أمريكا
على الطريقة الأوروبية.. الاتحاد السعودي يعتمد 30 يونيو بداية عمل قانون اللعب المالي العادل ساعة | الوطن العربي
طرح تذاكر لقاء مصر وغينيا ساعة | منتخب مصر
خروج لاعب ليفربول من معسكر إنجلترا بسبب فيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
فييرا يوضح لـ في الجول حقيقة اقترابه من تدريب إنبي 2 ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - أنس أسامة يجدد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام