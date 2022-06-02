ليكيب: ليون على وشك استعادة لاكازيت

اقترب نادي أولمبيك ليون من استعادة مهاجمه السابق ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال هذا الصيف.

تعاقد لاكازيت مع أرسنال انتهى بنهاية موسم 2021-2022 ولم يتفق الطرفان على تمديد التعاقد.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي ليون نجح في إقناع مهاجمه السابق بالعودة للنادي بعد خمسة مواسم مع أرسنال عقب نهاية عقده.

وأوضح التقرير أن الإعلان عن الصفقة أصبح وشيكا.

من جهته، أبلغ لاكازيت ناديه الإنجليزي بعرض ليون.

ومن المتوقع ألا يمدد أرسنال تعاقده مع لازكايت الذي شارك في 36 مباراة بالموسم الماضي، سجل 6 أهداف.

بشكل عام، شارك الفرنسي مع المدفعجية في 206 مباريات وسجل 71 هدفا.

وتوج لاكازيت البالغ من العمر 31 عاما بلقبين مع أرسنال.