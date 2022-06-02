اسكواش - تأهل رباعي مصري في ختام ربع نهائي الجونة

الخميس، 02 يونيو 2022 - 01:59

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - اسكواش

تأهل رباعي مصري جديد إلى نصف نهائي منافسات بطولة الجونة المفتوحة للاسكواش ليصبح إجمالي المصريين المتأهلين سبعة من أصل ثمانية على مستوى الرجال والسيدات.

وتعتبر بطولة الجونة من بطولات (بلاتينوم) أي أنها واحدة من البطولات الكبرى في الموسم ويبلغ مجموع جوائزها 360 ألف دولار.

وحسم علي فرج بطل العالم والمصنف الأول عالميا تأهله لنصف النهائي بالفوز على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

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ونجح فرج لاعب وادي دجلة في حسم المباراة خلال 71 دقيقة بنتيجة 7-11، 11-6، 12-10، 11-7.

وفي أطول لقاءات اليوم تغلب مصطفى عسل لاعب الأهلي على البيروفي دييجو إلياس بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 85 دقيقة.

وكان عسل متقدما بنتيجة 11-4، 11-8 قبل أن يعادل دييجو النتيجة بالفوز بشوطين متتاليين 11-9 و11-9.

ونجح عسل حسم اللقاء لصالحه في الشوط الفاصل بعد تحقيق فوز مريح 11-2.

ويلعب مصطفى عسل أمام علي فرج في تكرار لنصف نهائي بطولة العالم الأخيرة.

أما في منافسات السيدات تغلبت نور الشربيني على الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتواجه نور زميلتها هانيا الحمامي التي تغلبت على النيوزلاندية جويل كينج نفس النتيجة.

وتقام مباريات نصف النهائي مساء اليوم الخميس بداية من السابعة إلا ربع مساء.

وتأتي مباريات نصف النهائي كالآتي:

نوران جوهر × نور الطيب

النيوزلاندي بول كول × محمد الشوربجي

نور الشربيني × هاني الحمامي

علي فرج × مصطفى عسل

اسكواش علي فرج نور الشربيني
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