انتهت - إيطاليا (0) (3) الأرجنتين.. اللقب للتانجو

الأربعاء، 01 يونيو 2022 - 20:38

كتب : FilGoal

الأرجنتين - إيطاليا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيطاليا والأرجنتين في مباراة "النهائي" والتي تجمع بطلا قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويلتقي منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+4: جووووووووووول الثالث.. ديبالا يسدد كرة أرضية تسكن الشباك

ق 66: تسديدة من ميسي أبعدها دوناروما

ق 64: عرضية من ميسي ولو سيلسو يسدد كرة في الشباك الخارجية

ق 62: دي ماريا يسدد كرة على الطائر في منتصف المرمى يتصدى دوناروما بقبضة يده

ق 60: دوناروما يتألق ويتصدى لتسديدة مباغتة من دي ماريا

ق 56: خطا فادح من دوناروما بعد تمريرة من بونوتشي لكنه يلحق بالكرة قبل أن تسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووووووووووول ثاااااااااااني.. بينية من لاوتارو إلى دي ماريا الذي ينفرد ويسدد الكرة أعلى من دوناروما

ق 29: تسديدة من باريلا ومارتينيز يبعدها لركنية

ق 28: جووووووووول أوووووووووووول... ميسي يرسل عرضية ولاوتارو يسجل بسهولة

ق 22: بطاقة صفراء أولى لأوتاميندي عقب تدخل على بالميراي

ق 21: رأسية بيلوتي يتصدى لها مارتينيز بسهولة.

ق 19: عرضية من بيرنادريكسي يشتتها الدفاع قبل أن تصل لبيلوتي داخل منطقة الست ياردات

ق 12: تسديدة من راسبادوري في منتصف مرمى الأرجنتين يتصدى لها الحارس بسهولة.

بداية اللقاء

الأرجنتين إيطاليا النهائي أوروبا أمريكا الجنوبية
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