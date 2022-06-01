بولندا تفوز على ويلز في افتتاح دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب بولندا الفوز على ويلز بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب تاركزينسكي في افتتاح بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مباراة أقيمت ضمن مباريات المجموعة الرابعة من المستوى الأول.

وحصل منتخب بولندا على الثلاث نقاط الأولى في المجموعة ليتصدرها مؤقتا بالفوز على ويلز الذي سيحتل المركز الرابع.

وتضم المجموعة الرابعة كل من بلجيكا وهولندا بجانب بولندا وويلز.

وشهد تشكيل ويلز استبعاد المدرب روبرت بيج للاعب الفريق جاريث بيل لإراحته قبل مباراة ملحق كأس العالم.

افتتح جوني ويليامز أهداف المباراة لصالح ويلز في الدقيقة الـ 52 بتسيدة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل جاكو كامينيسكي لبولندا في الدقيقة الـ 72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 85 أضاف كارول سفيدرسكي الهدف الثاني لبولندا الذي تابع تسديدة ليفاندوفسكي التي ارتدت من الحارس في الشباك.

ويلعب منتخب بولندا في الجولة المقبلة مع بلجيكا على ملعب الأخير يوم الأربعاء 8 يونيو.

ويستعد منتخب ويلز لمواجهة الفائز من إسكلتندا وأوكرانيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022، قبل مواجهة هولندا في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.