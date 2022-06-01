تشكيل إيطاليا - كيليني وبونوتشي يقودان الدفاع.. وبيلوتي في الهجوم ضد الأرجنتين

يقود جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي دفاع إيطاليا في مواجهة الأرجنتين في مباراة "النهائي".

ويلتقي منتخب إيطاليا بطل أوروبا مع الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وستكون تلك المباراة الدولية الأخيرة لكيليني مع منتخب إيطاليا.

ويبدأ أندريا بيلوتي في هجوم إيطاليا ويجاوره جياكومو راسبادوري وفيديريكو بيرنارديسكي.

وجاء تشكيل منتخب إيطاليا

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – جورجيو كيليني – ليوناردو بونوتشي – إيمرسون باليمري

الوسط: ماتيا بيسينا – جورجينو – نيكولو باريلا

الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي – أندريا بيلوتي – جياكومو راسبادوري

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 بعد خسارة مدوية أمام مقدونيا الشمالية.

ووقع الاتحادين الأوروبي والأمريكي الجنوبي مذكرة تفاهم على إقامة البطولة حتى 30 يونيو 2028.

وكانت إيطاليا توجت باللقب الأوروبي على حساب إنجلترا بركلات الترجيح في ملعب ويمبلي بلندن لتتزعم القارة العجوز للمرة الثانية في تاريخها بعدما نالت الكأس لأول مرة في أرضها عام 1968.

بينما في القارة اللاتينية قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز باللقب في أرض البرازيل بعد الانتصار بهدف على المضيف.

وهو اللقب الخامس عشر للأرجنتين في البطولة والأول منذ عام 1993.

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