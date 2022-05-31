ميلنر: لم أصدق ما شاهدته من جماهير ليفربول

لم يصدق جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول المشهد الذي حدث من جماهير فريقه رغم خسارة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

فبعد أقل من 24 ساعة على خسارة لقب دوري أبطال أوروبا، طافت حافلة نادي ليفربول شوارع المدينة وسط حضور جماهيري كبير.

وقال ميلنر في تغريدة نشرها عبر تويتر: "فقط عندما تعتقد أنه لم يتبق شيء في كرة القدم يمكن أن يفاجئك، تجد هذا يحدث".

وأضاف "لم أصدق ما كنت أراه من جماهير ليفربول، لقد كانت طريقة رائعة لتتويج موسم مذهل والوفاء بوعد عام 2020".

ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 بعد حرمان بلغ 30 عاما، لكنه لم يحتفل باللقب مع جماهيره بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأتم المخضرم "كلمة شكرا لا تكفي.. يا له من ناد".

Just when you think there’s nothing left in football that can surprise you… that happens! Couldn’t believe what I was seeing. Amazing way to cap an incredible season and fulfil a promise from 2020. To say ‘thank you’ doesn’t feel enough. What a club #YNWA #CalvinHarris 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/8HviqyoDqv — James Milner (@JamesMilner) May 31, 2022

ميلنر توج ببطولتين هذا الموسم، هما كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي.

لكنه خسر في أسبوع واحد، الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

video:1

وأعلن ليفربول في وقت سابق عن مسيرة ستطوف شوارع المدينة مهما كانت نتيجة لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان ليفربول: "المسيرة ستكون لإحياء ذكرى ضحايا كارثة ملعب هيسل والاحتفاء بلقبي الكأس (وقتها) وفريق السيدات اللي فاز بلقب دوري الدرجة الأولى".