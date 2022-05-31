تقارير: مورينيو يريد التعاقد مع وان بيساكا

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 13:28

كتب : FilGoal

فان بيساكا يسجل ويحتفل بهدف مانشستر يونايتد الثالث في نيوكاسل

يريد جوزيه مورينيو مدرب روما التعاقد مع أرون وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد لتعزيز مركز الظهير الأيمن في فريقه بالموسم المقبل وفقا لصحيفة جازيتا ديلو سبورت.

أرون وان بيساكا

النادي : مانشستر يونايتد

روما

المدرب البرتغالي يريد تقوية أكثر من مركز في الفريق خصوصا الظهير الأيمن والذي لا يتواجد فيه سوى ريك كارسدورب.

بيساكا قد يكون خيارا سهلا لروما بسبب تراجعه كخيار ثاني في مانشستر يونايتد خلف دييجو دالوت.

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مورينيو قاد روما خلال موسمه الأول في القيادة الفنية للفرق للتتويج بلقب كأس المؤتمر الأوروبي كأول بطولة قارية في تاريخ النادي والحصول على المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

بيساكا شارك مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 26 مباراة ولم يتمكن خلالهم من تسجيل أو صنع أي أهداف.

جوزيه مورينيو أرون وان بيساكا روما
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