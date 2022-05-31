اسكواش – علي فرج والشربيني يعبران دون مفاجآت إلى ربع نهائي بطولة الجونة

الثلاثاء، 31 مايو 2022 - 00:39

كتب : محمد سمير

علي فرج

تأهل علي فرج إلى ربع نهائي بطولة الجونة للاسكواش، بفوزه على الألماني رافاييل كاندرا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

فرج المصنف الثاني عالميًا -والذي سيقفز لصدارة التصنيف بحلول الأول من شهر يونيو- فاز بنتائج 11-8، 9-11، 11-3، 11-4 في مباراة امتدت لـ 50 دقيقة.

ويلتقي فرج في ربع النهائي مع مواطنه مروان الشوربجي المصنف السابع الذي تغلّب على الهندي ماهيش مانجاونكار بثلاثية دون رد بواقع: 11-6، 11-6، 11-7 في ظرف 29 دقيقة.

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كما وصل المصري الآخر مصطفى عسل المصنف الرابع إلى ربع النهائي، بتغلبه في نزال قوي على الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

المباراة الأطول في كل مباريات اليوم امتدت لـ 83 دقيقة بدأت بتقدُم عسل بشوطين بواقع 11-7 و11-8، قبل أن يقلص ماكين الفارق ويفوز بالشوط الثالث بنتيجة 11-6، لكن عسل حسم اللقاء وفاز بالشوط الرابع بنتيجة 11-7.

ويلتقي عسل في ربع النهائي مع البيروفي دييجو إلياس المصنف الخامس الذي تغلب على الفرنسي جريجوار مارشيه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع 6-11، و11-4، و11-8، و11-3.

وفي منافسات السيدات، وصلت نور الشربيني إلى ربع النهائي دون عناء، بفوزها على البلجيكية نيلي جيليس بثلاثية دون رد في ظرف 23 دقيقة.

وجاءت تفاصيل الأشواط: 11-3، 11-2، 11-3.

وتلعب الشربيني في ربع النهائي أمام الماليزية سيفاسانجراي سوبرامانيان التي أطاحت بالأسترالية دونا لوبان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد بواقع: 11-7، 11-8، 6-11، 11-8.

كما أكملت هانيا الحمامي مسلسل الانتصارات المصرية وتغلبت بدورها على الماليزية ريتشل أرنولد بثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت الأشواط بواقع 11-5، 11-3، 11-8، لتعبر الحمامي لمواجهة النيوزلندية جويل كينج المصنفة الخامسة التي أقصت الأمريكية أوليفيا فليتشر وتغلبت عليها 3-0 بواقع 11-8، 11-9، 11-9.

وتنطلق مباريات رُبع نهائي منافسات الرجال والسيدات الثلاثاء وتُختتم الأربعاء.

بطولة الجونة للاسكواش علي فرج نور الشربيني
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