هل تعرف تاريخ الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا جيدا؟ اختبر نفسك

الإثنين، 30 مايو 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

غرفة ملابس الأهلي قبل نهائي إفريقيا

ساعات تفصل الأهلي عن مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

وتقام المباراة في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويطمح الأهلي للفوز بلقبه الـ11 في تاريخه، فيما يأمل الوداد في الظفر بلقبه الثالث.

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فهل تعرف تاريخ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا جيدا؟ اختبر نفسك.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا
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