هل تعرف تاريخ الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا جيدا؟ اختبر نفسك

ساعات تفصل الأهلي عن مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022.

وتقام المباراة في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ويطمح الأهلي للفوز بلقبه الـ11 في تاريخه، فيما يأمل الوداد في الظفر بلقبه الثالث.

فهل تعرف تاريخ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا جيدا؟ اختبر نفسك.