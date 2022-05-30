انتهت الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. التعادل السلبي يحسمها

الإثنين، 30 مايو 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

تغطية حية يقدمها لكم FilGoal.com لمباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

د 81: فرصة خطيرة للبنك الأهلي عن طريق محمد إبراهيم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د 30: كرة خطيرة من كريم بامبو لكن يصدها حارس سيراميكا كليوباترا.

بداية اللقاء

البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري؟
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