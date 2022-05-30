انتهت الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. التعادل السلبي يحسمها
الإثنين، 30 مايو 2022 - 18:18
كتب : FilGoal
تغطية حية يقدمها لكم FilGoal.com لمباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.
يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا
------------------------------------------------
نهاية المباراة
د 81: فرصة خطيرة للبنك الأهلي عن طريق محمد إبراهيم.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
د 30: كرة خطيرة من كريم بامبو لكن يصدها حارس سيراميكا كليوباترا.
بداية اللقاء
نرشح لكم
بعد 195 دقيقة.. الأهلي يتأخر للمرة الأولى في نهائي إفريقيا منذ أربع سنوات اللاهزيمة مستمرة لكتيبة جلال.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا استراحة نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الوداد.. نهاية الشوط الأول تشكيل الأهلي - عودة ديانج وحمدي ضد الوداد في نهائي إفريقيا.. والسولية على مقاعد البدلاء مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن وقع لنهاية الموسم.. والشعباني سافر دون فسخ تعاقده التشكيل - باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وبامبو ومنسي في هجوم البنك الأهلي انتهى ما قبل نهائي إفريقيا - إعلان تشكيل الفريقين السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي