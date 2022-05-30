انتهت الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. التعادل السلبي يحسمها

بعد 195 دقيقة.. الأهلي يتأخر للمرة الأولى في نهائي إفريقيا منذ أربع سنوات

اللاهزيمة مستمرة لكتيبة جلال.. سيراميكا كليوباترا يتعادل مع البنك الأهلي سلبيا

استراحة نهائي إفريقيا - الأهلي (0)-(1) الوداد.. نهاية الشوط الأول

تشكيل الأهلي - عودة ديانج وحمدي ضد الوداد في نهائي إفريقيا.. والسولية على مقاعد البدلاء

مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن وقع لنهاية الموسم.. والشعباني سافر دون فسخ تعاقده

التشكيل - باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وبامبو ومنسي في هجوم البنك الأهلي

انتهى ما قبل نهائي إفريقيا - إعلان تشكيل الفريقين

السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي