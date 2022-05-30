استراحة الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 30 مايو 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

تغطية حية يقدمها لكم FilGoal.com لمباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

يمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا

------------------------------------------------

نهاية الشوط الأول

د 30: كرة خطيرة من كريم بامبو لكن يصدها حارس سيراميكا كليوباترا.

بداية اللقاء

البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا الدوري المصري؟
نرشح لكم
مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن وقع لنهاية الموسم.. والشعباني سافر دون فسخ تعاقده التشكيل - باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وبامبو ومنسي في هجوم البنك الأهلي مباشر نهائي إفريقيا - نهاية محاضرة الأهلي.. والتحرك نحو الملعب السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي "أي مصري مقيم في المغرب له تذكرة" موقع الأهلي الرسمي: نستنكر تصرفات الأمن المغربي.. "كاف" تعهد بإعادة الجمهور إلى المكان المخصص مرتجي غاضبا: الكل يعمل لصالح الوداد.. الأمن قال لنا إن الاتحاد الإفريقي "ملوش لازمة"
أخر الأخبار
وزيرة الرياضة الفرنسية تكشف عن الطرف المتسبب في فوضى نهائي دوري الأبطال 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب تسريبات جديدة.. إقالة رئيس نادي فالنسيا 18 دقيقة | الدوري الإسباني
حوار – ميسي: بنزيمة المرشح الأبرز للكرة الذهبية.. عانيت مع سان جيرمان ولم أفكر في ترك برشلونة 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن وقع لنهاية الموسم.. والشعباني سافر دون فسخ تعاقده 47 دقيقة | الكرة المصرية
استراحة الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
التشكيل - باسم مرسي يقود سيراميكا كليوباترا.. وبامبو ومنسي في هجوم البنك الأهلي ساعة | الكرة المصرية
مباشر نهائي إفريقيا - نهاية محاضرة الأهلي.. والتحرك نحو الملعب ساعة | الكرة المصرية
لاعب الوداد السابق لـ في الجول: الأهلي متمرس في النهائيات.. ولكن فريقنا بمن حضر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام