استراحة الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا
الإثنين، 30 مايو 2022 - 18:18
كتب : FilGoal
تغطية حية يقدمها لكم FilGoal.com لمباراة البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري.
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نهاية الشوط الأول
د 30: كرة خطيرة من كريم بامبو لكن يصدها حارس سيراميكا كليوباترا.
بداية اللقاء
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