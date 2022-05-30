استراحة الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا

مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن وقع لنهاية الموسم.. والشعباني سافر دون فسخ تعاقده

السفير المصري في المغرب يعلن عبر في الجول حل أزمة مقاعد جماهير الأهلي

الخطيب يبلغ السفير المصري بتطورات الموقف في مركب محمد الخامس

سفير مصر يعلن استقبال آخر طائرة مشجعين لـ الأهلي "أي مصري مقيم في المغرب له تذكرة"