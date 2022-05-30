مباشر نهائي إفريقيا - نهاية محاضرة الأهلي.. والتحرك نحو الملعب

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لأحداث ما قبل نهائي إفريقيا ثم المباراة بين الأهلي والوداد المغربي.

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شاهد - الجماهير في ملعب محمد الخامس

قبل ساعتين من انطلاق المباراة.. توافد الجماهير على ملعب نهائي دوري الأبطال 🏟#في_إفريقيا pic.twitter.com/RPTAT7ywi7 — FilGoal (@FilGoal) May 30, 2022

6:58 تحرك حافلة الأهلي نحو الملعب

6:55 نهاية المحاضرة من موسيماني

أنهى موسيماني المحاضرة الأخيرة في مقر إقامة بعثة الأهلي قبل التحرك لخوض مباراة الوداد.

موسيماني أكد خلال المحاضرة على العديد من التعليمات الفنية والمهام المكلف بها اللاعبون خلال اللقاء

6:45 تحرك حافلة الوداد نحو الملعب

تحرك حافلة الوداد نحو مركب محمد الخامس لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.#في_إفريقيا pic.twitter.com/g4K7sefYv0 — FilGoal (@FilGoal) May 30, 2022

6:10 بداية دخول جماهير الأهلي

بانر الراحل عمرو فهمي في مدرجات الأهلي

تعليق بانرات النادي الأهلي

تم تعليق البانرات الخاصة بالنادي الأهلي في أماكن حضور الجماهير

دخول جماهير الأهلي من بوابات منفصلة "5- 7 "وتخصيص مدرجات محددة "13- 15 "لجماهيرنا.🗣🦅✌️#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/OQsz8XTBJW — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 30, 2022

تخصيص أماكن لمدرجات الأهلي

أعلن الأهلي أن إدارة البعثة قامت بالتنسيق مع مسئولي كاف والسفارة المصرية لتخصيص بوابتين منفصلتين لدخول جماهير الأهلي (بوابة 5 و7) وتخيص مدرجات (سكشن 13 و15) لتكون أماكن منفصلة لجماهير الأهلي.

سفير مصر في المغرب يعلن الحل

أعلن السفير ياسر عثمان سفير مصر في المغرب عن نهاية أزمة المقاعد المخصصة لجماهير الأهلي في مواجهة الوداد المغربي.

وقال السفير في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أنا في الملعب والتقيت بمدير الأمن وسلطات الاستاد".

وأضاف "يتم الآن تركيب البانرات. لا توجد أي مشكلة".

مطالبة الخطيب

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا بالسفير ياسر عثمان، سفير مصر بالمملكة المغربية، وأبلغه بكافة تطورات الموقف في مركب محمد الخامس الذي يستضيف نهائي دوري الأبطال الليلة.

وشرح رئيس الأهلي الموقف كاملا للسفير المصري، كما أبلغه بقيام القائمين على التنظيم بتغيير الأماكن المخصصة لجماهير الأهلي، ورفض تعليق "البانرات" الخاصة بالنادي.

يأتي ذلك رغم الموافقة على هذه الإجراءات مسبقا من كافة الجهات: أمن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" واللجنة المنظمة والحماية المدنية وكل الجهات المعنية.

ووعد السفير المصري بالتحدث مع الجهات المعنية لحل الأزمة، خشية أن تتعرض جماهير الأهلي لأي مشاكل عند دخولها لملعب المباراة.

اعتراض الأهلي

أصدر الأهلي بيانا على خلفية الأحداث الأخيرة التي وقعت في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل انطلاق نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان الأهلي كالتالي:

فوجئت بعثة الأهلي بالمغرب، بقيام المسئولين على تنظيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتغيير المكان المخصص لـ«البانرات» الخاصة بالفريق في المكان المخصص لجماهير الأهلي بملعب مركب محمد الخامس، بعكس ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام الماضية مع مسئولي الاتحاد الإفريقي «كاف»، واللجنة المنظمة، وتم توثيق ذلك في محضر الاجتماع الفني للمباراة.

حيث تفاجأ وفد الأهلي بأن القائمين على التنظيم من الاتحاد المغربي، قاموا باستبدال المكان الذي تم الاتفاق على تخصيصه لجماهير الأهلي بمكان آخر، في حين أن جماهير الأهلي قد حصلت على التذاكر بهذا المكان، وفقا لما تم الاتفاق عليه.

ولم يتوقف الأمر على هذا الحد، بل رفض القائمون على التنظيم تعليق «البانرات» الخاصة بالأهلي في أماكن جماهيره، وهو الأمر الذي سبق وأن تم الموافقة عليه من «كاف» واللجنة المنظمة، والحماية المدنية وكل الجهات.

وعلى الفور قام محمود الخطيب رئيس النادي والذي يترأس البعثة، بتكليف خالد مرتجي أمين الصندوق، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بالتوجه إلى مركب محمد الخامس، بعد أن سبقهما أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات الخارجية، لتعليق «البانرات» وقاموا بإبلاغ أمن الـ«كاف» بما حدث، وإثبات ما تم تغييره، والذي أبدى استياءه من القائمين على التنظيم.

وتعهد مسئولو الأمن بالـ«كاف» للمهندس خالد مرتجي وحسام غالي بإعادة جمهور الأهلي إلى المكان المخصص له، وفقا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني للمباراة، والموثق بشكل رسمي في محضر الاجتماع وتعليق تلك «البنرات».

بداية الأحداث

البداية أتت بتواجد خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات في مركب محمد الخامس مبكرا للتأكد من التجهيزات اللازمة لدخول الجماهير.

أيضا حرص الثلاثي على متابعة سير عملية تركيب "البنرات" لسد المقاعد الخالية بالمدرج المخصص لجماهير الأهلي.

وتناقش الثلاثي مع أحد مسؤولي الأمن المغربي خلال العملية، وبعد ذلك بفترة بدأ الخلاف يلوح في الأفق، حين شدد مرتجي على اتفاقه السابق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الاجتماع الفني على سير الأمور بنظام معين.

واعترض مرتجي على تغيير أفراد الأمن لهذا الاتفاق، وترك مساحة تمكن الجمهور المغربي من دخول مدرج الأهلي.

وفي نقاش مع مسؤول بالأمن قال مرتجي: "جمهورنا هنا. لقد اتفقنا على ذلك. كاف اتفق معي بالفعل".

وتابع "جمهوري سيكون هنا وإذا لم يحدث ذلك (هعمل مصيبة). لن ألعب المباراة إذا لم يتواجد جمهوري في المكان المخصص".

وواصل مخاطبا مصور صفحة الأهلي "صور هذا مباشرة. صور ما يفعلوه بنا في المغرب".

وفي مكالمة مع السفير المصري قال مرتجي: "أنا في الملعب وبعد أن مكننا كاف من المكان المخصص لوضع البنرات أوقفنا الأمن وقال إن كاف (ملوش لازمة)

وسنفعل ما نريده وسيدخل الجمهور المغربي من هذا المكان، وهكذا ستحدث مشكلة كبيرة".

وأضاف "أوقفوا عمال تركيب البنرات وأعطوهم تعليمات بوقف العمل، وقد صورنا كل ذلك مباشرة".

وأوضح "جمهورنا يفترض به أن يكون وراء المرمى في مدرج يتسع لحوالي 11 ألفا و600 مشجع، واتفقنا على ذلك لمنع التداخل بين جمهوري الأهلي والوداد، وبالتالي أتينا ببنرات النادي لوضعها في الأماكن الخالية وهذا متفق عليه مسبقا".

وتابع "الآن الأمن يقول لنا إن هذا المكان ليس مخصصا لنا، سنخصص لكم مكانا مختلفا يتسع لـ 4 آلاف مشجع".

وانفجر مرتجي غاضبا: "أسوأ ما في الوجود أن نتفق على شيء ثم يغيرونه. كل الناس تعمل هنا لحساب الوداد، ولهذا قلنا إن النهائي يجب أن يلعب في أرض محايدة".