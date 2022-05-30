NBA - بوسطن يهزم ميامي ويتوج بلقب الشرق في المباراة السابعة.. ويواجه جولدن ستيت في النهائي

تأهل بوسطن سيلتيكس إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين NBA بعد الفوز على ميامي هيت في نهائي القسم الشرقي.

وبعد مباراة سابعة في السلسلة بين الفريقين فاز بوسطن سيلتيكس، لينهي نهائي الشرق بنتيجة 4-3 في عدد المباريات.

وفاز بوسطن على ميامي بنتيجة 100-96، ليتأهل إلى نهائي الدوري ويواجه جولدن ستيت واريورز بطل الغرب.

ورغم الخسارة تألق جيمي باتلر نجم ميامي هيت وسجل 35 نقطة والتقط 9 متابعات.

كذلك تألق ثلاثي بوسطن جيسون تايتوم الذي سجل 26 نقطة والتقط 10 متابعات وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وسجل أيضا جيلين براون 24 نقطة، وهو نفس عدد النقاط الذي سجله 24 نقطة.

وتقام المباراة الأولى في نهائي الدوري بين جولدن ستيت وبوسطن سيلتيكس صباح يوم الجمعة المقبل.

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