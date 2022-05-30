كورتوا: ألعب وأنا مصاب منذ يناير الماضي.. حان وقت الراحة

الإثنين، 30 مايو 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

كشف تيبو كورتوا حارس ريال مدريد أنه لعب نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول ومباريات كثيرة من الموسم وهو يعاني من الإصابة.

العملاق البلجيكي شعر بالألم ضد ليفربول في المباراة التي تألق فيها وقاد فريقه للتتويج باللقب رقم 14 في تاريخ الملكي.

وقال كورتوا لجريدة لو سوار الفرنسية: "أشعر بالألم ولكن الأمر محتمل، الأهم من ذلك أنه تحت السيطرة منذ يناير".

أخبار متعلقة
ليفاندوفسكي: بايرن لن يجبرني على البقاء لمجرد أنه يستطيع فعل ذلك الكرة الألمانية تعود للبث في الشرق الأوسط عبر دبي الرياضية إيسكو يعلن نهاية مشواره مع ريال مدريد.. ويوجه رسالة مبطنة إلى مبابي صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم من رابطة المحترفين بتصويت الجماهير

وأضاف "لن أخضع لعملية جراحية، ولكن إذا أردت العودة بكامل لياقتي في بداية الموسم المقبل وتجنب خطر الانتكاس، يجب أن أتجنب أي مخاطر".

وسيضطر حارس تشيلسي السابق إلى الراحة لمدة 6 أسابيع بسبب مشكلة في العضلة الضامة.

قرار الخضوع لراحة سيمنع كورتوا من الانضمام إلى صفوف المنتخب البلجيكي هذا الأسبوع.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 59.

وبذلك كرر ريال مدريد انتصاره على ليفربول في النهائي بعد الفوز عليه في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدف.

وأصبح ذلك اللقب هو الأول لريال مدريد منذ عام 2018، ويواصل سيطرته في النهائيات بعدما خاضه 17 مرة لم يخسر فيهم سوى ثلاث مرات فقط.

أما ليفربول ففشل في التتويج بلقبه السابع ليعادل إنجاز ميلان، ويصبح آخر لقب حققه في عام 2019.

وخاض ليفربول النهائي 10 مرات فاز ست مرات وخسره أربع مرات.

وتوج كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد باللقب للمرة الرابعة في تاريخه ليصبح أول مدرب يحقق ذلك الإنجاز.

فيما فشل يورجن كلوب في الظفر به لثالث مرة بعدما توج به مرة واحدة فقط من قبل.

طالع أيضا..

صلاح يتوج بجائزة لاعب الموسم

في الجول يكشف مستجدات سلة الزمالك: أنس أسامة وكيجو وعاصم مرعي

اختبر معلوماتك عن مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2020

اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد إعلان أسماء لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب

تيبو كورتوا ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
عنقاء ليفربول.. عن يورجن كلوب الخاسر الأفضل والأسوأ فالفيردي: كان علينا تحمل الكثير أمام ليفربول.. وهذه قصتي مع المرحاض روبرتسون: خبرة ريال مدريد في النهائيات صعبت علينا العودة كارباخال: كنا نعلم أن الحد من خطورة هجوم ليفربول يعني الفوز باللقب بيريز: أنشيلوتي قائد أوركسترا.. وهذا ما ورثناه من سنتياجو بيرنابيو كورتوا: أشعر بالأسف لما حدث مع جماهير ليفربول رودريجو: كورتوا قادنا للفوز والتتويج بدوري الأبطال روبرتسون: صديقي لم يدخل نهائي أوروبا ومتهم بحيازة تذكرة مزورة
أخر الأخبار
تشكيل الوداد – جبران أساسي.. وخماسي في الوسط ضد الأهلي بـ نهائي إفريقيا 5 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل الأهلي - عودة ديانج وحمدي ضد الوداد في نهائي إفريقيا.. والسولية على مقاعد البدلاء 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
هل تعرف تاريخ الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا جيدا؟ اختبر نفسك 37 دقيقة | كويز في الجول
وزيرة الرياضة الفرنسية تكشف عن الطرف المتسبب في فوضى نهائي دوري الأبطال ساعة | الكرة الأوروبية
بسبب تسريبات جديدة.. إقالة رئيس نادي فالنسيا ساعة | الدوري الإسباني
حوار – ميسي: بنزيمة المرشح الأبرز للكرة الذهبية.. ولم أفكر في ترك برشلونة ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من المصري لـ في الجول: حسام حسن وقع لنهاية الموسم.. والشعباني سافر دون فسخ تعاقده ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - البنك الأهلي (0) - (0) سيراميكا كليوباترا.. فرصة خطيرة 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام