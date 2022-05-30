انفصال بايرن وتوليسو

أعلن نادي بايرن ميونيخ رحيل لاعبه الفرنسي كورينتين توليسو عن صفوفه هذا الصيف بعد إنتهاء عقده

عقد توليسو انتهى بنهاية موسم 2021-2022.

ووجه بايرن الشكر إلى توليسو عبر موقعه الرسمي وتمنى لهله التوفيق في باقي مسيرته.

وقال توليسو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شكراً جزيلا على هذه السنوات الـ5 الجميلة التي جلبت لي الكثير على المستوى الرياضي والشخصي".

وأضاف الفرنسي "أتمنى التوفيق لبايرن في السنوات القادمة".

توليسو انضم إلى العملاق البافاري في صيف 2017 قادما من أولمبيك ليون.

وارتدى الفرنسي قميص بايرن في 118 مباراة سجل خلالها 21 هدفا وصنع 15.

وحقق توليسو 14 لقبا خلال 5 مواسم.

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