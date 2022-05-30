نزاع قضائي وهوية مختلفة.. رئيس مصر للمقاصة يكشف لـ في الجول أسرار الشعار الجديد

الإثنين، 30 مايو 2022 - 14:45

كتب : حامد وجدي

شعار مصر للمقاصة الجديد

تحدث عمرو هويدي رئيس نادي مصر للمقاصة عن شعار النادي الجديد، حيث تم تغيير الألوان السائدة، بعيدا عن الأخضر التقليدي للنادي.

وقال هويدي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سبب تغيير الشعار هو محو الهوية القديمة وصناعة هوية جديدة مرتبطة بالنادي الجديد وشكله الحالي".

وأضاف "اللون القديم كان يخص شعار شركة "مصر للمقاصة سبورت" التي بيننا وبينها نزاع قضائي".

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وأوضح "غيرنا اللون الأخضر إلى اللون العنابي لأنه لون القميص الأساسي الحالي".

وعن مسألة تغيير اسم النادي إلى "نادي هويدي"، كشف رئيس النادي عن كونها مسألة وقت.

واختتم "بعد انعقاد الجمعية العمومية وبعد انتهاء النزاعات القانونية، سيتم تغيير اسم النادي من مصر للمقاصة إلى نادي هويدي".

ويحتل مصر للمقاصة المركز السابع عشر المؤدي للهبوط برصيد 14 نقطة من 21 مباراة، بفارق نقطة عن إيسترن كومباني متذيل الترتيب الذي لعب مباراة أقل، و4 نقاط عن الإسماعيلي السادس عشر الذي لعب مباراة أقل أيضا.

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