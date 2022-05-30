الكرة الألمانية تعود للبث في الشرق الأوسط عبر دبي الرياضية

الإثنين، 30 مايو 2022 - 14:08

كتب : FilGoal

سيرجي جنابري - بايرن ميونيخ

أفادت قناة دبي الرياضية يوم الإثنين عودة بث منافسات الكرة الألمانية في الموسم المقبل.

ونشرت القناة مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي على تويتر وأوضحت أن "الكرة الألمانية تعود من جديد إلى دبي الرياضية".

لم توضح دبي الرياضية هوية البطولات التي فازت بحقوقها، هل الدوري الألماني وكأس ألمانيا أم أحدهما فقط.

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دبي الرياضية كانت تبث الدوري الألماني لسنوات عبر قنواتها المفتوحة، لكنها خسرت حقوق البث لصالح شبكة beIN sports قبل سنوات.

ولم يتم بث الدوري الألماني في الشرق الأوسط في الموسمين الماضيين.

دبي الرياضية تركت بث الدوري الألماني وبايرن ميونيخ هو حامل لقب البطولة، وتعود لبثه واللقب لم يخرج من قلعة البافاري.

إذ توج بايرن باللقب في المواسم العشرة الأخيرة.

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