كرة سلة - في الجول يكشف: مستجدات أنس أسامة وكيجو ومرعي.. بقاء المشد ورحيل 4 لاعبين

الإثنين، 30 مايو 2022 - 14:21

كتب : أحمد شوقي صلاح

أنس أسامة - الزمالك لكرة السلة

يشهد ملف كرة السلة في نادي الزمالك تطورات عديدة بعد الإعلان عن تولي أحمد مرعي مدرب منتخب مصر والاتحاد السكندري لقيادة الفريق، فيما يخص بقاء اللاعبين ورحيلهم.

وعلم FilGoal.com بأسماء اللاعبين الأربعة الذين تم إبلاغهم بالاستغناء عن خدماتهم، وهم أحمد حاتم ومحمد حجازي وأحمد عاصم وأحمد أسامة، شقيق نجم الفريق أنس أسامة.

وسيستمر حازم المشد في صفوف الفريق، بعكس الأنباء المتداولة عن رحيله، كما سيستمر أدهم عصام في صفوف الفريق.

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أما عن موقف مصطفى كيجو، فإن الزمالك عقد معه جلسة قبل السفر لبطولة إفريقيا، وسيعقد معه جلسة ثانية خلال الأسبوع الجاري لإنهاء الملف وتوقيع العقود.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب له مطالب مالية لم يوافق الزمالك عليها حتى الآن، إذ يوجد تفاوت بين المطالب والعرض الحالي، ولكن هناك رغبة في الحفاظ عليه، مما سيسهل حسم الأمور قريبا.

أما فيما يخص أنس أسامة، فهو يرغب في تجديد تعاقده مع الزمالك، الذي حاول تسجيله بالفعل، ولكن اتحاد السلة رفض ذلك، وطالب النادي الأبيض بالانتظار إلى أول يونيو حتى يتم الإعلان عن اللوائح الجديدة.

اعترض الزمالك على ذلك، معتبرا أن مسألة أنس أسامة هي تمديد تعاقد وليست صفقة جديدة حتى تكون بحاجة للوائح الجديدة.

ويثق الزمالك في اختيار أنس أسامة له ورغبته في الاستمرار مع الفريق، رغم توقيعه على عقد مع الاتحاد السكندري في وقت سابق.

وجاء ذلك التوقيع قبل تجديد أسامة لعقده مع القلعة البيضاء، والذي تم في جلسة جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف على ألعاب الصالات قبل قرابة شهر ونصف.

وأخيرا فيما يخص عاصم مرعي، فإن الزمالك يكثف الضغط للتوقيع معه خاصة بعد التعاقد مع والده أحمد مرعي لتدريب الفريق.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع عاصم مرعي لمدة 3 سنوات، إلا أنه يملك عرضا من كوريا الجنوبية بمقابل مادي مرتفع للغاية، ويحاول الزمالك رفع عرضه لمجاراة هذا العرض قدر الإمكان.

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