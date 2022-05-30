أحمد مرتضى: الوساطة مرفوضة في غرامة كهربا.. ولدينا 35 لاعبا تنتهي عقودهم في ألعاب الصالات

تحدث أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ومسؤول ملف ألعاب الصالات عن عدة قضايا، أبرزها قضية محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأبيض السابق، ولاعب الأهلي الحالي الذي أعير إلى هاتاي التركي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي: "قضية كهربا منتهية بحصول النادي على حكم نهائي وتغريم اللاعب".

وأضاف "أسمع عن أشخاص يحاولون التوسط لدى مجلس الإدارة بشأن الغرامة، وهذا أمر مرفوض".

وأوضح "غرامة كهربا ليست مسألة شخصية ليتم التسامح فيها، ولكنها أموال نادي الزمالك".

وعن صفقات فريق كرة القدم قال أحمد مرتضى :"الوقت الحالي ليس مناسب للحديث عن صفقات الكرة، فهناك موسم مستمر، ينافس خلاله الزمالك على 3 بطولات: بطولتين لكأس مصر بجانب الدوري، ونريد الخروج بأكبر قدر من المكاسب من هذا الموسم".

أما عن كرة السلة قال: "تم التعاقد مع أحمد مرعي لقيادة فريق السلة، وهو أفضل مدرب مصري، وقاد منتخب مصر من قبل، وفاز بـ6 بطولات دوري في أخر 10 سنوات".

وأضاف "هدف الزمالك في كرة السلة هو حصد كل البطولات التي سيشارك فيها".

وأوضح "تم الاتفاق مع أنس أسامة على تجديد تعاقده لمدة موسمين، وتعاقدت مع عدد كبير من النجوم مثل خالد عبد الناصر ووليد عبد الجواد وعبد الرحمن سعد أفضل لاعب مصري في قطر".

وعن إمكانية التعاقد مع أوجستي بوش مدرب الفريق السابق ومدرب الأهلي الحالي قال: "هناك من يطالبني بالتعاقد معه مرة أخرى إلا أن المدرب مرتبط بعقد سنتين والزمالك يحترم التعاقدات".

وحول موقف عاصم مرعي، قال أحمد مرتضى: "لو لعب عاصم في مصر سيلعب في الزمالك. اللاعب ينتظر عرض من كوريا، وإذا لم يتم سيوقع للزمالك".

أما عن كرة اليد قال عضو مجلس الإدارة: "ملف تدعيمات فريق كرة اليد بالنادي مازال مفتوحا، بسبب ارتباط الفريق بالسفر في الفترة القادمة".

وتابع "مجلس الإدارة وضع خطة لتعويض غياب الثنائي يحيى وسيف الدرع".

وأوضح "أنهيت الاتفاق على تجديد عمرو بكار وأكرم يسري ومحمود خليل "فلفل" ويتبقى الإتفاق مع أحمد رمضان "هتلر" ومحمد علاء "لوكا" وبشر وعلي هشام نصر".

وأضاف "النادي سيتعاقد مع لاعب محترف مميز لدعم الفريق".

وحول موقف المدرب أوليفر روي قال أحمد مرتضى: "عقده انتهى وعرض عليه النادي التجديد، لكنه فضل السفر لإسبانيا لإتخاذ القرار، وسيرسل له النادي العرض".

وأوضح "لو أراد الرحيل، فبنسبة تزيد عن 90% سيتعاقد النادي مع مدرب أجنبي مميز".

وواصل " هناك 35 لاعبا في ألعاب الصالات تنتهي عقودهم، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا للإبقاء على هؤلاء اللاعبين بجانب دعم هذه الفرق بصفقات جديدة".

وحول دعم فرق السيدات بالنادي، قال مسؤول ملف الصالات: "مجلس الإدارة الحالي لن يدفع جنيه واحد دون وجود عائد، وعلى فرق السيدات بالنادي أن تحقق بطولات وإنجازات وإلا سيتم إلغاؤها، فالتعاقد مع صفقات ثقيلة لفرق الرجال يؤدي لحصد البطولات وعلى فرق السيدات أن تكون بالمثل".

وأخيرا عن الكرة الطائرة، قال أحمد مرتضى: "تعاقدنا مع أفضل مدرب مصري وهو مدرب المنتخب الوطني شريف الشمرلي لقيادة فريق طائرة الزمالك الموسم المقبل".

وتابع" أحدثنا طفرة كبيرة في فريق الكرة الطائرة تكللت بالجمع بين بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي".

واختتم "نجحنا في التعاقد مع يوسيفاني وجواو رفائيل، بالإضافة إلى رضا هيكل، وتجديد تعاقد عدد كبير من اللاعبين مثل رشاد شبل ومحمد مجدي وأحمد فتحي. أعد بدعم كبير لفريق الكرة الطائرة".

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