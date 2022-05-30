إيسكو يعلن نهاية مشواره مع ريال مدريد.. ويوجه رسالة مبطنة إلى مبابي

أعلن إيسكو لاعب ريال مدريد نهاية رحلته مع الفريق بعد 9 سنوات.

عقد الإسباني مع ريال مدريد انتهى بنهاية هذا الموسم.

وقال إيسكو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بعد 9 سنوات أنتهت رحلتي مع ريال مدريد، النادي الذي أتاح لي تحقيق كل الأحلام التي كنت أحلم بها عندما كنت طفلا".

وأضاف "عندما يطرق ريال مدريد بابك لا يمكنك الرفض، باستثناء بعض الحالات الخاصة"، ويبدو أنه يقصد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي مدد عقده مع ناديه الفرنسي ورفض الانتقال للملكي.

وتابع إيسكو "أود أن أشكر زملائي في الفريق والمدربين والعاملين في الفريق والعاملين في فالديبيباس وسانتياجو برنابيو".

وأتم البالغ من العمر 30 عاما "كما أشكر كل المشجعين الذين رحبوا بي بطريقة رائعة منذ اليوم الأول. هلا مدريد إلى الأبد".

ولعب الدولي الإسباني 356 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل فيها 53 هدفا وصنع 56.

وتوج إيسكو بـ19 بطولة مع الميرينجي منها 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا.

ولحق إيسكو بزميله مارسيلو الذي أعلن أيضا رحيله عن ريال مدريد قبل ساعات.

وقال مارسيلو أثناء الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14 وسط جماهير فريقه: "أنا سعيد جدا بما قدمته، وأشعر بالرضا، أنهيت رحلتي في مدريد كلاعب لكني سأكون جزءًا من هذا النادي بالتأكيد لأن هذه هي حياتي".

وشدد "سألعب لفترة في فريق آخر ثم أعود إلى هنا".

وتابع "إنه ليس يوم حزن بل يوم فرح. أنا سعيد للغاية، لقد مرت سنوات من السعادة هنا".

وأتم "هذا هو أفضل فريق في العالم، أنا أحب هذا النادي، أحب جماهيره".

وساهم اللاعب صاحب الـ34 عاما في 15 عاما مع ريال مدريد في التتويج بـ 23 بطولة.

كما شارك مع النادي في 529 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصناعة 101 هدف.

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