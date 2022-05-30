مارسيلو يعلن نهاية رحلته مع ريال مدريد

الإثنين، 30 مايو 2022 - 11:59

كتب : FilGoal

احتفال مارسيلو بتتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

أعلن البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد نهاية رحلته مع الفريق الملكي.

عقد البرازيلي مع ريال مدريد انتهى بنهاية هذا الموسم.

وقال مارسيلو أثناء الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14 وسط جماهير فريقه: "أنا سعيد جدا بما قدمته، وأشعر بالرضا، أنهيت رحلتي في مدريد كلاعب لكني سأكون جزءًا من هذا النادي بالتأكيد لأن هذه هي حياتي".

أخبار متعلقة
عنقاء ليفربول.. عن يورجن كلوب الخاسر الأفضل والأسوأ الأكثر تتويجا بالدوري إلى الدرجة الثانية.. والشغب الجماهيري لا ينتهي في فرنسا ماذا قال لاعبو ليفربول في احتفالية الموسم بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا ريال مدريد – ماذا بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا

وشدد "سألعب لفترة في فريق آخر ثم أعود إلى هنا".

وتابع "إنه ليس يوم حزن بل يوم فرح. أنا سعيد للغاية، لقد مرت سنوات من السعادة هنا".

وأتم "هذا هو أفضل فريق في العالم، أنا أحب هذا النادي، أحب جماهيره".

وسبق أن ذكرت موندو إن ريال مدريد يخطط لعرض منصب إداري على مارسيلو، مثل إيكر كاسياس، روبرتو كارلوس، وراؤول جونزاليس، ولكن النادي يرى أنه من المنطقي أن يستمر في اللعب أيضًا لموسم آخر على الأقل.

ولم يشارك مارسيلو مع ريال مدريد بصفة مستمرة الموسم الجاري وظهر في 18 مباراة فقط بجميع المسابقات سجل خلالها هدفين بالدوري.

وساهم اللاعب صاحب الـ34 عاما في تلك الفترة مع ريال مدريد في التتويج بـ 23 بطولة.

كما شارك مع النادي في 529 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصناعة 101 هدف.

قبل عدة أشهر، كشفت صحيفة "أولي" أن مارسيلو لاعب ريال مدريد قد اتفق مع فلومينينسي فريقه السابق على العودة لصفوفه عقب نهاية الموسم.

وفقا لأولي فإن رغبة مارسيلو الأولى هي العودة للدوري البرازيلي، ولفريقه القديم الذي كان قد انضم إلى ريال مدريد من صفوفه عندما كان يبلغ 18 عاما فقط في 2006.

ويرغب مارسيلو في دخول قائمة البرازيل في كأس العالم 2022، لذلك فهو يرغب في فريق يلعب بشكل أساسي في صفوفه من أجل محاولة إعادة مستواه وهو ما يسهل تحقيقه في فلومينينسي.

اقرأ أيضا:

الأهلي يخاطب كاف بشأن أزمة التذاكر

حسام حسن يعلن عودته للمصري وفي الجول يكشف كواليس المفاوضات

مونزا "بيرلسكوني" إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى

عنقاء ليفربول.. عن يورجن كلوب الخاسر الأفضل والأسوأ

ريال مدريد مارسيلو
نرشح لكم
انظروا من عاد.. مونزا "بيرلسكوني" إلى الدوري الإيطالي للمرة الأولى في تاريخه في اللحظات الأخيرة.. تأهل ألميريا وبلد الوليد لدوري الدرجة الأولى الإسباني الأكثر تتويجا بالدوري إلى الدرجة الثانية.. والشغب الجماهيري لا ينتهي في فرنسا بهدف عكسي.. نوتنجهام فورست يعود لـ الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما رغم خسارة الدوري والأبطال.. حافلة ليفربول تطوف شوارع المدينة انتهت الصعود لـ الدوري الإنجليزي - نوتنجهام (1) - (0) هدرسفيلد.. إلى البريميرليج ليفاندوفسكي: من الصعب البقاء مع بايرن الموسم المقبل روبرتسون: صديقي لم يدخل نهائي أوروبا ومتهم بحيازة تذكرة مزورة
أخر الأخبار
محمود فتح الله: هذه حقيقة غياب رمضان صبحي.. وعدم مشاركة فتحي قرار فني 11 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع الوداد: قادرون على تكرار سيناريو 2017 أمام الأهلي 13 دقيقة | الكرة الإفريقية
مارسيلو يعلن نهاية رحلته مع ريال مدريد 30 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الإعلان عن لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب بعد مباراة الوداد 43 دقيقة | منتخب مصر
مهاجم الوداد: لم نصل النهائي بالصدفة.. وقادرون على حسم اللقب أمام الأهلي 55 دقيقة | الكرة الإفريقية
في غياب "مؤقت" للاعبي الأهلي.. إيهاب جلال يعلن قائمة معسكر منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
ديانج: يجب أن نكون في كامل تركيزنا أمام الوداد.. النهائي سيلعب على التفاصيل ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30-5-2022 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح 2 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 3 اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام