مارسيلو يعلن نهاية رحلته مع ريال مدريد

أعلن البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد نهاية رحلته مع الفريق الملكي.

عقد البرازيلي مع ريال مدريد انتهى بنهاية هذا الموسم.

وقال مارسيلو أثناء الاحتفال بلقب دوري أبطال أوروبا الـ14 وسط جماهير فريقه: "أنا سعيد جدا بما قدمته، وأشعر بالرضا، أنهيت رحلتي في مدريد كلاعب لكني سأكون جزءًا من هذا النادي بالتأكيد لأن هذه هي حياتي".

وشدد "سألعب لفترة في فريق آخر ثم أعود إلى هنا".

وتابع "إنه ليس يوم حزن بل يوم فرح. أنا سعيد للغاية، لقد مرت سنوات من السعادة هنا".

وأتم "هذا هو أفضل فريق في العالم، أنا أحب هذا النادي، أحب جماهيره".

وسبق أن ذكرت موندو إن ريال مدريد يخطط لعرض منصب إداري على مارسيلو، مثل إيكر كاسياس، روبرتو كارلوس، وراؤول جونزاليس، ولكن النادي يرى أنه من المنطقي أن يستمر في اللعب أيضًا لموسم آخر على الأقل.

ولم يشارك مارسيلو مع ريال مدريد بصفة مستمرة الموسم الجاري وظهر في 18 مباراة فقط بجميع المسابقات سجل خلالها هدفين بالدوري.

وساهم اللاعب صاحب الـ34 عاما في تلك الفترة مع ريال مدريد في التتويج بـ 23 بطولة.

كما شارك مع النادي في 529 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 41 هدفا وصناعة 101 هدف.

قبل عدة أشهر، كشفت صحيفة "أولي" أن مارسيلو لاعب ريال مدريد قد اتفق مع فلومينينسي فريقه السابق على العودة لصفوفه عقب نهاية الموسم.

وفقا لأولي فإن رغبة مارسيلو الأولى هي العودة للدوري البرازيلي، ولفريقه القديم الذي كان قد انضم إلى ريال مدريد من صفوفه عندما كان يبلغ 18 عاما فقط في 2006.

ويرغب مارسيلو في دخول قائمة البرازيل في كأس العالم 2022، لذلك فهو يرغب في فريق يلعب بشكل أساسي في صفوفه من أجل محاولة إعادة مستواه وهو ما يسهل تحقيقه في فلومينينسي.

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