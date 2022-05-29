بهدف عكسي.. نوتنجهام فورست يعود لـ الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما
الأحد، 29 مايو 2022 - 19:24
كتب : FilGoal
حسم نوتنجهام فورست عودته لـ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على هدرسفيلد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.
هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ليفي كولويل بالخطأ في مرماه بعد عرضية من جيمس جارنر مع الدقيقة 43.
وطالب لاعبو هدرسفيلد بركلة جزاء في الدقيقة 66 ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب وهو قرار أيده حكم الفيديو.
وعاد نوتنجهام فورست للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما.
وتعود المشاركة الأخيرة لـ نوتنجهام فورست لموسم 1998-1999.
نوتنجهام فورست سبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في 1977-1978.
وحقق نوتنجهام لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين عامي 1989-1979 و 1979-1980.
ولحق نوتنجهام فورست بالثنائي فولام وبورنموث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
يذكر أن أندية نورويتش وواتفورد وبيرنلي هبطت إلى دوري الدرجة الأولى.
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The moment the full-time whistle blew and Nottingham Forest were 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐞𝐝. #NFFC pic.twitter.com/hzkBU5njEH— NottinghamForestLive (@NFFC_live) May 29, 2022