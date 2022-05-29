بهدف عكسي.. نوتنجهام فورست يعود لـ الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما

الأحد، 29 مايو 2022 - 19:24

كتب : FilGoal

جيمس جارنر - نوتنجهام فورست ضد هدرسفيلد

حسم نوتنجهام فورست عودته لـ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على هدرسفيلد بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ليفي كولويل بالخطأ في مرماه بعد عرضية من جيمس جارنر مع الدقيقة 43.

وطالب لاعبو هدرسفيلد بركلة جزاء في الدقيقة 66 ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب وهو قرار أيده حكم الفيديو.

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وعاد نوتنجهام فورست للمشاركة في الدوري الإنجليزي بعد غياب 23 عاما.

وتعود المشاركة الأخيرة لـ نوتنجهام فورست لموسم 1998-1999.

نوتنجهام فورست سبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في 1977-1978.

وحقق نوتنجهام لقب دوري أبطال أوروبا في مناسبتين عامي 1989-1979 و 1979-1980.

ولحق نوتنجهام فورست بالثنائي فولام وبورنموث إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن أندية نورويتش وواتفورد وبيرنلي هبطت إلى دوري الدرجة الأولى.

نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي البلاي أوف
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