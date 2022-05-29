انتهت في الدوري - المصري (1) - (3) بيراميدز.. الثالث يكتب النهاية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة المصري ضد بيراميدز على ملعب برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري المصري الممتاز..

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

فيما يحتل المصري المركز الرابع عشر برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

وخسر المصري مباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث جمع نقطة وحيدة في آخر 7 مباريات.

أتت تلك النقطة بالتعادل مع غزل المحلة 1-1، الذي تبع ثلاث هزائم أمام الزمالك 2-1 والمقاولون العرب 2-0 والإسماعيلي 3-2.

كما كانت خسارته أمام البنك هي الثالثة على التوالي بعد خسارتين أمام سموحة 2-1 وفيوتشر 1-0.

ويرجع آخر فوز حققه المصري في الدوري إلى 9 إبريل، حين تغلب على الأهلي بهدف دون رد في الأسبوع الثالث عشر للمسابقة.

على الناحية الأخرى لم ينجح بيراميدز في تحقيق الفوز بآخر 3 مباريات في الدوري، حيث تعادل مع فاركو سلبيا، ثم خسر أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، وتعادل سلبيا مع فيوتشر.

ويرجع آخر فوز حققه بيراميدز في الدوري إلى 11 مايو، حيث فاز على مصر المقاصة بهدفين دون رد في الأسبوع الثامن عشر.

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نهاية المباراة

ق 90 جووول انتهت اللعبة.. إبراهيم عادل يحسم المباراة بالهدف الثالث بانطلاقة فردية مميزة

ق 77 جووول هيثم لعيوني يسجل في شباك الفريقين.. إصلاح سريع للخطأ بعد تمريرة حاسمة من إلياس الجلاصي

ق 74 جووول هدف عكسي في الشباك.. عرضية من وليد الكرتي يحولها هيثم لعيوني في مرمى المصري بالخطأ.. 2-0

ق 71 إريك تراوري وإبراهيم عادل ومحمود صابر بدلا من محمد صادق وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف

ق 63 جووول الهدف الأول لبيراميدز بواسطة فخري لاكاي من ركلة جزاء

ق 61 عنتر يواصل الاعتراض حتى ينال البطاقة الحمراء بعد تبديله مباشرة

ق 61 خروج محمد عنتر ونزول حسين رجب

ق 58 حسين السيد بدلا من محمد حمدي في صفوف بيراميدز

ق 57 ركلة جزاء لصالح بيراميدز بعد عرقلة محمد صادق من جانب محمد عنتر لاعب المصري.. إنذار لعنتر

ق 52 رأسية من فخر الدين بن يوسف ولكن تمر بعيدا عن المرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 34 تسديدة من عمر جابر من مخالفة من خارج منطقة الجزاء لصالح بيراميدز لكنها بعيدة عن المرمى

ق 9 إسلام عيسى يسدد بجوار القائم

بداية المباراة