الثاني على التوالي للفريقين.. فيوتشر يتعادل مع إيسترن كومباني

تعادل فيوتشر مع إيسترن كومباني بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي WE السلام في الجولة الـ 21 من الدوري المصري الممتاز.

التعادل هو الثاني على التوالي لكلا الفرقين بعد تعادل فيوتشر مع بيراميدز في الجولة السابقة وتعادل إيسترن كومباني مع سموحة.

التعادل رفع رصيد فيوتشر للنقطة الـ 36 في المركز الرابع، كما ارتفع رصيد إيسترن كومباني للنقطة الـ 13 في المركز الأخير.

قاد هجوم فيوتشر كل من أحمد رفعت وأيمن الصفاقسي ومحمد فارقو، بينما لعب إيسترن كومباني بثلاثي دفاعي مكون من أحمد عبد الموجود، ومحمد صالح وخالد مصطفى.

تقدم أحمد رفعت سريعا لفيوتشر من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 12 ارتكبها محمد صالح.

هدف رفعت كان السابع له في الدوري المصري خلال الموسم الحالي ليكون على بعد 4 أهداف من أحمد السيد زيزو الذي يحتل صدارة قائمة الهدافين.

وفي الدقيقة الـ 43 تعادل صالح لإيسترن كومباني ليصحح الخطأ بضربة رأس.

وسجل صالح هدفه الثالث بقميص إيسترن كومباني والثاني على التوالي بعد تسجيله في مرمى سموحة

وفي الشوط الثاني لم يتمكن أي من الفريقين من تشكيل خطورة حقيقة على المرمى على الرغم من السيطرة الكبيرة من فيوتشر على مجريات اللقاء.

إيسترن كومباني سجل بشكل عام في الدوري 15 هدفا بينما تلقت شباكه 34 هدفا.