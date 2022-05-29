اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث لقاء ليفربول وريال مدريد بتركيز؟

الأحد، 29 مايو 2022 - 16:10

كتب : محمود صلاح

محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

هل تابعت مباراة ريال مدريد وليفربول جيدا وتحفظ أحداثها؟

مباراة مثيرة شهدت سيطرة إنجليزية وإيجابية إسبانية، وكان بطلها تيبو كورتوا حارس الفريق الملكي، فهل تتذكرها جيدا.

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ريال مدريد ليفربول دوري أبطال أوروبا
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