اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث لقاء ليفربول وريال مدريد بتركيز؟

هل تابعت مباراة ريال مدريد وليفربول جيدا وتحفظ أحداثها؟

مباراة مثيرة شهدت سيطرة إنجليزية وإيجابية إسبانية، وكان بطلها تيبو كورتوا حارس الفريق الملكي، فهل تتذكرها جيدا.

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