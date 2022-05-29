اختبر معلوماتك - هل تابعت أحداث لقاء ليفربول وريال مدريد بتركيز؟
الأحد، 29 مايو 2022 - 16:10
كتب : محمود صلاح
هل تابعت مباراة ريال مدريد وليفربول جيدا وتحفظ أحداثها؟
مباراة مثيرة شهدت سيطرة إنجليزية وإيجابية إسبانية، وكان بطلها تيبو كورتوا حارس الفريق الملكي، فهل تتذكرها جيدا.
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