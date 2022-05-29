مؤتمر كلوب: صلاح كان يسجل من مثل هذه الفرص.. وريال مدريد هزمنا بتسديدة واحدة

الأحد، 29 مايو 2022 - 02:03

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول بعد خسارة فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد بهدف نظيف.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "كان لدينا تسديدات أكثر بفارق كبير ولكن الإحصائية الأكثر حسما كانت في صالح ريال مدريد. أهنئهم، فقد سجلوا ونحن لم نفعل. هذا أسهل تفسير في كرة القدم".

وأضاف "حين يكون الحارس رجل المباراة، فهناك شيء خاطئ يخص الطرف الآخر. (تيبو) كورتوا نفذ 3 تصديات مذهلة. كنت أفضل أن أملك المزيد من طرازه. في الثلث الأخير كان يمكننا تقديم تمريرا وعرضيات أفضل".

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وأوضح "لديهم خطر كبير في المرتدات لا يمكن تجاهله. قدمنا بالكثير من الأشياء الجيدة ولكنها لم تكن كافية، ونحن نتقبل ذلك".

وعن أزمة دخول الملعب والشغب الذي اندلع أمامه قبل المباراة قال كلوب: "لم أتحدث مع عائلتي بعد ولكني أعلم أنهم واجهوا بعض الصعوبات في دخول الملعب. سمعت ببعض الأشياء التي لم تكن جيدة. كان الوضع معقدا ولكني لا أعرف أكثر من ذلك".

وعن تألق كورتوا في مواجهة محمد صلاح قال كلوب:"مو عادة ما يسجل من هذه الوضعيات. كان تصديا مذهلا من كورتوا. يجب أن نحترم ذلك. ريال مدريد سدد كرة واحدة على المرمى، وكانت هدفا".

وتابع "أخبرت اللاعبين أن عليهم الشعور بالفخر. أرى أنهم بحاجة لوقت أطول، وأفهم ذلك. لقد لعبوا موسما رائعا، خسرنا بطولتين لأصغر الأسباب الممكنة، ماذا يقول ذلك"؟

وأوضح "الفارق بين 2018 (خسارة النهائي أمام مدريد أيضا) واليوم هو أني أرانا نأتي مجددا. سنذهب إليها مرة أخرى. غدا سنحتفل بموسمنا، وبعد نوم الليل وخطاب مني سنلاحظ كم كان الأمر مميزا".

وواصل "كان يمكننا لعب كرة قدم أفضل، ولكن مدريد كان يمكنه أن يلعب أفضل ولم يفعل ذلك. لقد لعبوا كما كان ينبغي لهم. بعيدا عن الهدف، لم يسددوا على المرمى، وهذه علامة جيدة لفريقي. سجلوا بواحدة، ولم نسجل من تسع تسديدات".

واختتم "ريال مدريد يملك أكثر المدربين خبرة ونجاحا في الكرة الأوروبية. الأمر يتعلق بالتسجيل، بهذه السهولة. ريال مدريد يستحق البطولة، وحين تخسر يجب أن تفكر في أنك كان عليك أن تفعل ما هو أفضل. لا أعتقد أنهم لا يهزمون، فسيخسرون مباراة نهائية في يوم ما".

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