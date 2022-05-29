فينيسيوس: حققت حلمي.. وأسعى لكتابة التاريخ مع ريال مدريد
الأحد، 29 مايو 2022 - 01:51
كتب : FilGoal
شدد فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد على أنه قد حقق حلمه باللعب والتسجيل في نهائي دوري أبطال أوروبا.
فينيسيوس جونيور
النادي : ريال مدريد
وتوج ريال مدريد مساء السبت بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.
وسجل جونيور هدف ريال مدريد الوحيد في المباراة في الدقيقة الـ 59.
وقال فينيسيوس في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "ريال مدريد معتاد على الفوز وهناك العديد ممن لديهم 5 كؤوس، أنا سعيد جدا لامتلاكي اللقب الأول وأسعى لكتابة التاريخ مع هذا النادي".
وأضاف "هذا وقت الاحتفال والاستمتاع، عملنا بجد طوال الموسم واعتقد بأنه لا يوجد شيء أفضل من الفوز بهذا القميص، وكان حلمي اللعب في نهائي دوري الأبطال وأن أسجل هدفا".
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