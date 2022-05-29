أرقام نهائي دوري الأبطال - تسديدات صلاح وقفاز كورتوا.. ريال مدريد يعادل كافة الأندية الإنجليزية
الأحد، 29 مايو 2022 - 01:43
كتب : FilGoal
تغلب ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد وتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة رقم 14 في تاريخه.
سجل فينيسيوس جونيور هدف الفوز في الدقيقة 59، فيما تعملق تيبو كورتوا ليبعد اللقب عن أيدي محمد صلاح ورفاقه.
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