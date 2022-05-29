أرقام نهائي دوري الأبطال - تسديدات صلاح وقفاز كورتوا.. ريال مدريد يعادل كافة الأندية الإنجليزية

مؤتمر كلوب: صلاح كان يسجل من مثل هذه الفرص.. وريال مدريد هزمنا بتسديدة واحدة

فينيسيوس: حققت حلمي.. وأسعى لكتابة التاريخ مع ريال مدريد

بنزيمة: نحن الأفضل مرة أخرى.. وأظهرنا أننا على قيد الحياة

كورتوا: أدائي ضد ليفربول؟ أريد المزيد من الاحترام في إنجلترا

بيريز: مبابي أصبح من الماضي.. وتغلبنا على أندية الدول

مودريتش: ليفربول اهتزت ثقته بعد هدف بنزيمة الملغي.. ما قمنا به لا يصدق

كلوب: سأحجز فندق نهائي الموسم المقبل من الآن

أنشيلوتي: استحققنا الفوز بدوري الأبطال بعد الذي تخطيناه.. ولا أصدق ما قام به كورتوا