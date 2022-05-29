أرقام نهائي دوري الأبطال - تسديدات صلاح وقفاز كورتوا.. ريال مدريد يعادل كافة الأندية الإنجليزية

الأحد، 29 مايو 2022 - 01:43

كتب : FilGoal

تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على ليفربول

تغلب ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد وتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة رقم 14 في تاريخه.

سجل فينيسيوس جونيور هدف الفوز في الدقيقة 59، فيما تعملق تيبو كورتوا ليبعد اللقب عن أيدي محمد صلاح ورفاقه.

للتعرف على أبرز أرقام النهائي من هنا

أخبار متعلقة
بنزيمة: نحن الأفضل مرة أخرى.. وأظهرنا أننا على قيد الحياة كورتوا: أدائي ضد ليفربول؟ أريد المزيد من الاحترام في إنجلترا مودريتش: ليفربول اهتزت ثقته بعد هدف بنزيمة الملغي.. ما قمنا به لا يصدق بيريز: مبابي أصبح من الماضي.. وتغلبنا على أندية الدول
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا محمد صلاح ليفربول تيبو كورتوا نهائي دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مؤتمر كلوب: صلاح كان يسجل من مثل هذه الفرص.. وريال مدريد هزمنا بتسديدة واحدة فينيسيوس: حققت حلمي.. وأسعى لكتابة التاريخ مع ريال مدريد بنزيمة: نحن الأفضل مرة أخرى.. وأظهرنا أننا على قيد الحياة كورتوا: أدائي ضد ليفربول؟ أريد المزيد من الاحترام في إنجلترا بيريز: مبابي أصبح من الماضي.. وتغلبنا على أندية الدول مودريتش: ليفربول اهتزت ثقته بعد هدف بنزيمة الملغي.. ما قمنا به لا يصدق كلوب: سأحجز فندق نهائي الموسم المقبل من الآن أنشيلوتي: استحققنا الفوز بدوري الأبطال بعد الذي تخطيناه.. ولا أصدق ما قام به كورتوا
أخر الأخبار
مؤتمر كلوب: صلاح كان يسجل من مثل هذه الفرص.. وريال مدريد هزمنا بتسديدة واحدة 26 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فينيسيوس: حققت حلمي.. وأسعى لكتابة التاريخ مع ريال مدريد 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أرقام نهائي دوري الأبطال - تسديدات صلاح وقفاز كورتوا.. ريال مدريد يعادل كافة الأندية الإنجليزية 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بنزيمة: نحن الأفضل مرة أخرى.. وأظهرنا أننا على قيد الحياة 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كورتوا: أدائي ضد ليفربول؟ أريد المزيد من الاحترام في إنجلترا ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيريز: مبابي أصبح من الماضي.. وتغلبنا على أندية الدول ساعة | دوري أبطال أوروبا
مودريتش: ليفربول اهتزت ثقته بعد هدف بنزيمة الملغي.. ما قمنا به لا يصدق ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: سأحجز فندق نهائي الموسم المقبل من الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون