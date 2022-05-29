بنزيمة: نحن الأفضل مرة أخرى.. وأظهرنا أننا على قيد الحياة

شدد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد على أن تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في فرنسا يعني له الكثير.

وتوج ريال مدريد مساء السبت بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وقال بنزيمة في تصريحات عبر شبكة بي إن سبورتس: "تحقيق اللقب في فرنسا؟ هذا يعني الكثير بالنسبة لي إنه مهم جدا وأنا فخور ذلك".

وتابع "الكرة الذهبية؟ دعونا نرى ما سيحدث لكن الشيء الأكثر أهمية هو الاستمتاع بانتصار اليوم".

وأضاف "دائما ما ينطوي النهائي على عمل شاق وصعب، سجلنا هدفا وتم إلغاؤه ودخلنا المباراة في الشوط الثاني لينتهي بنا المطاف بالفوز في النهائي".

وأتم "نحن الأفضل مرة أخرى، كان موسما صعبا بالنسبة لنا واستحققنا ما وصلنا إليه مرة أخرى، المباراة كانت صعبة للغاية ولكننا أظهرنا للجميع أننا على قيد الحياة".