كورتوا: أدائي ضد ليفربول؟ أريد المزيد من الاحترام في إنجلترا

الأحد، 29 مايو 2022 - 01:18

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا

قال ثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد إنه يريد الحصول على المزيد من الاحترام خاصة في إنجلترا بعد أدائه الرائع ضد ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

وتوج ريال مدريد مساء السبت بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وتحدث كورتوا عقب المباراة لشبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "احتجت للفوز باللقب من أجل مسيرتي ومن أجل العمل الكبير الذي قمت به ولوضع بعض الاحترام أمام اسمي بالتحديد في إنجلترا".

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وواصل "رأيت بعض النقد ضدي خاصة بعد موسم عظيم وأنني لم أكن جيدا بما يكفي، أنا فقط سعيد بالفريق وعندما احتجت للتواجد تواجدت من أجل الفريق".

وعن تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة قال: "قلتها في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه حينما يلعب ريال مدريد النهائي فهو يفوز به، ورأيت عدة تغريدات تطالبني بالتواضع الآن أنا فزت".

وأتم "أعتقد أننا فزنا على أفضل الفرق في العالم مثل مانشستر سيتي وليفربول اللذين قدما أداء رائعا الموسم الجاري وقاتلا على لقب الدوري الإنجليزي حتى المباراة الأخيرة وقدموا أداء قويا ولكننا استغللنا الفرصة التي أتيحت لنا".

وقام كورتوا بتسعة تصديات في المباراة كأكثر حارس يحقق ذلك الرقم منذ بدء جمع الإحصائيات في موسم 2003-2004.

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