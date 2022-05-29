مودريتش: ليفربول اهتزت ثقته بعد هدف بنزيمة الملغي.. ما قمنا به لا يصدق

الأحد، 29 مايو 2022 - 00:55

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش يحتفل بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد بعد الفوز على ليفربول

لم يعرف لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد ماذا يقول بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

لوكا مودريتش

النادي : ريال مدريد

وتوج ريال مدريد مساء السبت بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وتحدث مودريتش لشبكة "سي بي إس" الأمريكية قائلا: "لا أعرف ماذا أقول الفوز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات من خمس نهائيات هو شيء لا يصدق".

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وواصل "لدينا شخصية قوية وهذا الفريق يظهر كل الإمكانيات الضرورية لتصبح البطل".

وعن المباراة قال اللاعب الكرواتي: "في الشوط الأول دافعنا كثيرا ولم نستحوذ على الكرة وليفربول ضغطوا علينا".

وأكمل "ولكننا تحلينا بالهدوء وفي الشوط الثاني كنا أفضل ومن هجمة مرتدة سريعة سجلنا هدفا ودافعنا بكل قوة وقاتلنا من أجل بعضنا البعض وفزنا في النهاية وهو ما لا يصدق".

وعن إلغاء هدف كريم بنزيمة بداعي التسلل قال مودريتش: "بعد تسجيل بنزيمة للهدف الذي تم إلغائه بدأنا نؤمن بأنفسنا أكثر وليفربول اهتزت ثقتهم ومن هنا بدأنا البناء ولعبنا بشكل أفضل وفزنا وهذا هو أهم شيء".

وأتم "أهدي الفوز لأنفسنا ولعائلاتنا ولجماهيرنا".

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