أنشيلوتي: استحققنا الفوز بدوري الأبطال بعد الذي تخطيناه.. ولا أصدق ما قام به كورتوا

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه استحق الفوز بدوري أبطال أوروبا بعد ما قدمه على مدار الموسم خلال المباريات الأوروبية.

وتوج ريال مدريد مساء السبت بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وتحدث أنشيلوتي عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "أعتقد أن الفوز بدوري الأبطال أربع مرات شيء رائع لكن الأهم هو الفوز ولقب آخر لريال مدريد وأنا سعيد بذلك".

وواصل "الموسم كان صعبا ولكن بفضل جودة اللاعبين وتاريخ النادي حققنا هذا الإنجاز، علينا الاحتفال الآن".



























































































































































































































وانتقل المدرب الإيطالي للحديث مع شبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية قائلا: "لا أصدق ما حدث حظينا بموسم رائع وكانت مباراة صعبة وأعتقد أننا عانينا كثيرا وفي النهاية بالنظر لكل لما تخطيناه استحققنا الفوز بتلك البطولة وهذا ما حدث".

وأردف ضاحكا "لا أعرف ماذا أقول لا أستطيع القول أكثر من ذلك".

وعن كونه أكثر مدرب توج بدوري الأبطال بواقع أربع مرات قال: "أنا رجل الأرقام القياسية، حظيت بالحظ أن أتي لريال مدريد الموسم الماضي وأن أحظى بموسم رائع في ناد رائع ولدينا تشكيل جيد من اللاعبين يتمتع بقوة ذهنية كبيرة وأعتقد أن الموسم كان مميزا".

وبسؤاله هل اعتقد أنه سيفوز باللقب أجاب أنشيلوتي "تخطينا العديد من الفرق الصعبة والجمهور دعمنا كثيرا وأنا سعيد الليلة بكون المسعدين سعداء".

وعن أداء ثيبو كورتوا في النهائي وقيامه بالكثير من التصديات ضد لاعبي ليفربول أتم أنشيلوتي حديثه قائلا: "كورتوا لا يصدق، لا أصدق ما قام به ضد ليفربول".