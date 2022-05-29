محمد شوقي: المنتخب لن يترك أي لاعب من الأهلي والزمالك بعد مباراتي غينيا وإثيوبيا

شدد محمد شوقي المدرب العام لمنتخب مصر على أن لاعبي الأهلي والزمالك لن يتركوا معسكر الفراعنة عقب مباراتي غينيا وإثيوبيا.

وقال شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "قائمة المنتخب كانت بالنسبة للجهاز الفني 78 لاعبا قبل أن يتم اختصارها إلى 44 لاعبا".

وأضاف "كان من المفترض أن تكون القائمة 40 لاعبا ولكن ارتفع العدد إلى 44 بسبب وجود بعض الإصابات لا نعرف مصيرها حتى الآن".

وأكمل "سيتم اختصار القائمة إلى عدد أقل قبل مباراتي غينيا وإثيوبيا".

وواصل "قائمة حراس المرمى كانت تضم 8 أسماء من بينها محمد عواد ومحمد بسام".

وكشف "من الممكن أن يتم الإعلان عن قائمة المنتخب النهائية اليوم أو غدا قبل مباراة الأهلي في نهائي إفريقيا".

وأكد "المنتخب لن يترك أي لاعب من الأهلي أو الزمالك عقب مباراتي غينيا وإثيوبيا".

وعن خسارة ليفربول نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد قال: "بالتأكيد محمد صلاح سيشعر بالحزن بعد الهزيمة".

وأردف "الموسم الحالي كان صعبا للغاية على محمد صلاح لأنه خسر خلاله أيضا كأس الأمم والتأهل لكأس العالم".

وأتم تصريحاته "صلاح قادر على تجاوز الخسارة بسرعة لأنه يعرف جيدا أنه لا يزال أمامه الكثير من الإنجازات ليحققها".