انتهت نهائي الأبطال - ليفربول (0)-(1) ريال مدريد.. الملكي بطل أوروبا

السبت، 28 مايو 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

هدف فينيسيوس جونيور

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي ليفربول وريال مدريد التي تقام في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ريال مدريد

ق 91: فرصة خطيرة ضائعة من داني سيبايوس

ق85: تبديل أول من ريال مدريد بمشاركة كامافينجا بدلا من فالفيردي.

ق83: تسديدة قوية من صلاح بيمناه تصدى لها كورتوا.

ق77: تبديلان لليفربوبل بمشاركة نابي كيتا بدلا من هندرسون وروبرتو فيرمينو بدلا من ألكانتارا.

ق69: رأسية من جوتا لكن كورتوا يتصدى لتسديدة صلاح.

ق65: تبديل أول لليفربول بمشاركة ديوجو جوتا بدلا من لويس دياز.

ق64: يا ربااااه، كورتوا يحرم صلاح من هدف جميل بعد تسديدة رائعة مقوسة.

ق59: جوووووووووووووووووول أووووووووووول لريال مدريد من فينيسيوس جونيور بعد عرضية زاحفة من فالفيردي.

ق54: عرضية من أرنولد أبعدها كورتوا.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45:+2: دقيقة أخرى إضافية على الدقيقتين المحتبستين من قبل.

ق45:+1 : تقنية الفيديو تلغي الهدف رسميا.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: مازالت تقنية الفيديو تراجع الهدف.

ق44: جوووووووول؟ بنزيمة يسجل هدفا لريال مدريد لكن الحكم يحتسب تسلل واللجوء لتنقية الفيديو.

ق40: تسديدة قوية للغاية من هندرسون مرت بجوار مرمى ريال مدريد.

ق39: مرور رائع من روبرتسون وتمريرة لماني لكن تسديدة السنغالي ذهبت لركلة ركنية.

ق35: كورتوا يتألق أمام رأسية من صلاح.

ق25: تسديدة من فينيسيوس جونيور من الناحية اليسرى تصدى لها أليسون بثبات.

ق21: بووووم، مرور رائع من ماني وأطلق تسديدة قوية تصدى لها كورتوا ثم ارتطمت الكرة بالقائم الأيمن ليضيع على ليفربول هدف محقق.

ق18: يا رباااااه تسديدة قوية من صلاح بيسراه تصدى لها كورتوا على مرتين.

ق15: تمريرة زاحفة من أرنولد قابلها صلاح بتسديدة بيمناه تألق أمامها كورتوا وتصدى بعدها لتسديدة من ألكانتارا.

ق8: محاولات من كلا الفريقين للسيطرة على المباراة لكن دون خطورة حقيقية أو أفضلية لأي منهما على الآخر.

انطلاق المباراة.

9:30 - الآن المباراة ستبدأ في موعدها الذي تم الإعلان عنه 9:36.

9:22 - بداية الحفل الغنائي الآن.

9:18 - الاتحاد الأوروبي يعلن تأجيل ثالث للمباراة ولكن تلك المرة لـ6 دقائق فقط لتنطلق في تمام الـ9:36.

9:17 - برنامج "الشيرينجيتو" الإسباني ينشر فيديو لاقتحام جماهير ليفربول للملعب بدون تذاكر.

9:10 - تأجيل المباراة لـ15 دقيقة أخرى لتنطلق في التاسعة والنصف مساء.

9:00 - الجمهور الفرنسي يقوم بسرقة جماهير ليفربول وريال مدريد أمام الملعب.

8:55 - جمهور ليفربول يقتحم الملعب بدون تذاكر، وآخرين يحملون التذاكر لم يستطيعوا الدخول للملعب وتم إغلاق الأبواب أمامهم وقوات مكافحة الشغب تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

8:50 - الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يعلن تأجيل المباراة 15 دقيقة بسبب دواعي أمنية.

8:45 - يبدو أن إصابة تياجو ألكانتارا لاعب ليفربول تجددت ولن يكون أساسيا ويتدرب الآن منفردا ونابي كيتا يجري عمليات الإحماء.

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