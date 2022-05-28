هل تعرف مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2013 جيدا؟ اختبر نفسك

السبت، 28 مايو 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

وائل جمعة - الأهلي في كأس العالم للأندية 2013

توج الأهلي بلقبه التاسع في دوري أبطال إفريقيا في سنة 2013؟

فهل تعرف مشوار الأهلي جيدا في تلك البطولة؟

حسنا اختبر نفسك.

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