انتهت الدوري المصري - المحلة (0)-(1) الجيش.. الصحوة مستمرة

السبت، 28 مايو 2022 - 15:59

كتب : FilGoal

المصري - غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة وطلائع الجيش في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويحتل الجيش المركز الثامن برصيد 29 نقطة من 20 مباراة.

بينما يأتي غزل المحلة برصيد 25 نقاط في المركز العاشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق80. ميدو جابر يهدر أمام عمرو شعبان الذي تألق في إخراج الكرة على مرتين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: بسام يتصدى لركلة حرة مباشرة كادت أن تسكن شباكه بقبضة يده ويبعد الكرة لركنية.

ق 37: رجب عمران يسجل هدف التقدم للجيش بعدما تلقى عرضية من محمد ناصف واستدار وسدد في الزاوية اليسرى.

ق 30: بينية من رجب عمران وتسديدة من جون أنطوي من داخل المنطقة يتصدى لها الحارس ويشتتها الدفاع لركنية.

ق 18: تبديل اضطراري للطلائع بنزل أحمد هاني بدلا من زولا

ق 14: رأسية من أجويرو تمر بجوار القائم الأيسر

بداية اللقاء

الدوري المصري في الدوري غزل المحلة طلائع الجيش
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